Dieser fotogene Delfin hat seinem Fotografen eine Auszeichnung beschert

Die Aufnahme eines Delfins wird als Unterwasserbild des Jahres ausgezeichnet. Wir zeigen euch, wer in der verschiedenen Kategorien sonst noch gewonnen hat.

Für den «Underwater Photographer of the Year»-Wettbewerb wurden über 6000 Fotos von Fotografen aus 72 Ländern eingesandt. Eine Jury entschied darüber, welches die besten Fotos sind. Weil wir euch die Bilder nicht vorenthalten wollen, folgen hier die Unterwasserbilder, welche die Jury überzeugen konnten:

Underwater Photographer of the Year

Ein Delfin bei Sonnenaufgang. screenshot: underwater photographer of the year

Das Foto trägt den Titel «Boto encantado» und wurde in Brasilien von Kat Zhou geschossen.

British Underwater Photographer of the Year

Ein Walhai inmitten eines Schwarmes. screenshot: https://underwaterphotographeroftheyear.com/

Das Foto trägt den Namen «The Swarm» und wurde von Ollie Clarke im Indischen Ozean fotografiert.

Most Promising British Underwater Photographer of the Year

Ein Meeresdschungel in der Meeresschutzzone «Needles». screenshot: underwater photographer of the year

Der Fotograf Theo Vickers hat dieses Bild «An island's wild seas» getauft. Entstanden ist es auf der Insel Wight.

«Save Our Seas Foundation» Marine Conservation

Ein verletzter Wal schwimmt vom Fotografen weg. screenshot: underwater photographer of the year

«Hopeless» ist der treffende Titel dieses Bildes von Alvaro Herrero, welches er in Mexiko geschossen hat.

Marelux Wide Angle

Rochen am Meeresboden. screenshot: underwater photographer of the year

Dieses Bild hat der Fotograf J. Gregory Sherman «Fade» genannt. Es wurde bei den Kaimaninseln aufgenommen.

Marelux Macro

Das Nest junger nördlicher Bootsmannfische. screenshot: underwater photographer of the year

«Unsung» ist der Name dieses Bildes, welches der Fotograf Shane Gross in Kanada gemacht hat.

Wrecks

Ein Wrack am Meeresgrund. screenshot: underwater photographer of the year

Der Fotograf dieses Gewinnerbildes heisst Brett Eldridge. Es trägt den Namen «Engine with a saddle» und wurde in den USA aufgenommen.

Behaviour

screenshot: underwater photographer of the year

«Make love not war» heisst dieses Bild von zwei Oktopussen, die gerade Liebe machen. Yury Ivanov hat es in Indonesien aufgenommen.

Portrait

Ein Elefant taucht gerade seinen Rüssel ins Wasser. screenshot: underwater photographer of the year

«The Trunk» hat der Fotograf Suliman Alatiqi dieses Bild genannt, welches in Kuwait aufgenommen wurde.

Black & White

Ein Südkaper-Wal ganz dicht unter dem Meeresspiegel. screenshot: underwater photographer of the year

Dieses Bild vom Fotografen Don Silcock trägt den Titel «El Blanco - The White One» und entstand in Argentinien.

Compact

Ein Klunzinger-Lippfisch an einem Riff. screenshot: underwater photographer of the year

Dieses farbenfrohe Gewinnerbild trägt den Namen «Klunzinger's wrasse in motion» und wurde von Enrico Somogyi in Ägypten aufgenommen.

(anb)