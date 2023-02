Dieses Bild eines Schneeleoparden hat den Preis für das beste Foto gewonnen

Das Natural History Museum London hat Naturfreunde über das beste Wildnis-Foto abstimmen lassen. Gewonnen hat ein deutscher Fotograf mit dem Foto eines Schneeleoparden.

Für die Auszeichnung «Wildlife Photographer of the Year» hat das Naturhistorische Museum London 39'000 Fotos erhalten – und dann daraus eine Shortlist von 25 eindrucksvollen Bildern zusammengestellt. Gewonnen hat – mit einem Rekord von 60'466 Stimmen – das Foto eines Schneeleoparden in Nordindien.

Dieses Bild hat den Preis abgeräumt. Bild: screenshot: nhm.ac.uk

Geschossen wurde das Bild der äusserst selten anzutreffenden Grosskatze mithilfe einer Kamerafalle, die der deutsche Fotograf Sascha Fonseca in den Bergen Ladakhs in Nordindien installiert hat.

Das Bild trägt den Titel «World of the snow leopard» und ist abgesehen vom beeindruckenden Motiv auch deshalb besonders, weil Schneeleoparden auf der Roten Liste der gefährdeten Arten stehen. In freier Wildbahn gibt es schätzungsweise noch ungefähr 6500 ihrer Art – aufgrund seiner Listigkeit und seines Lebensraums gilt der Schneeleopard als eines der am schwierigsten zu fotografierenden Tiere in der Wildnis.

Für die Abstimmung hat das Natural History Museum London eine Shortlist von 25 Bildern zusammengestellt. Diese Bilder waren sonst noch nominiert:

Zwei Füchse, fotografiert von Brittany Crossman. screenshot: www.nhm.ac.uk

Ein Löwe in Kenia, fotografiert von Marina Cano. screenshot: nhm.ac.uk

Ein Eisbär in Kanada, fotografiert von Martin Gregu. screenshot: nhm.ac.uk

Eine Leopardin mit einer toten Affenmutter und ihrem noch lebendigen Jungen in Sambia, fotografiert von Igor Altuna. screenshot: nhm.ac.uk

Corona-Abfall in den Niederlanden, fotografiert von Auke-Florian Hiemstra. screenshot: nhm.ac.uk

Küstenwolf im Vereinigten Königreich, fotografiert von Bertie Gregory. screenshot: nhm.ac.uk

Eine Möwe in Japan, fotografiert von Chloé Bès. screenshot: nhm.ac.uk

Flamingos in Mexiko, fotografiert von Claudio Contreras. screenshot: nhm.ac.uk

Ein Gecko oberhalb eines Katzen-Graffitis in Spanien, fotografiert von Eduardo Blanco. screenshot: nhm.ac.uk

Eine Hyäne in Äthiopien, fotografiert von Sam Rowley. screenshot: nhm.ac.uk

Ein Schneeschuhhase in den USA, fotografiert von Deena Sveinsson. screenshot: nhm.ac.uk

Fischer in der Dominikanischen Republik versuchen, Glasaale einzufangen, fotografiert von Eladio Fernandez. screenshot: nhm.ac.uk

Ein Mindo Glasfrosch in Ecuador, fotografiert von Jamie Culebras. screenshot: nhm.ac.uk

Eine tote Bergkatze in Argentinien, fotografiert von Sebastian Kennerknecht. screenshot: nhm.ac.uk

Nördliche Glattdelfine in den USA, fotografiert von Jodi Frediani. screenshot: nhm.ac.uk

Eine Hauskatze und ein Buchfink in Polen, fotografiert von Michal Michlewicz. Bild: screenshot: nhm.ac.uk

Goldstumpfnasen in China, fotografiert von Minqiang Lu. Bild: screenshot: nhm.ac.uk

Moschusochsen in Norwegen, fotografiert von Miqel Angel Artus Illana. screenshot: nhm.ac.uk

Verletzter Rotfuchs in England, fotografiert von Simon Withyman. screenshot: nhm.ac.uk

Männliches Zwerg-Seepferdchen in Indonesien, fotografiert von Nicholas More. screenshot: nhm.ac.uk

Kräuselhauben-Perlhuhn in Südafrika, fotografiert von Richard Flack. Bild: screenshot: nhm.ac.uk

Eine Wegwespe im Kampf gegen eine Grosse Wanderspinne in Peru, fotografiert von Roberto Garcia-Roa. screenshot: nhm.ac.uk

Afrikanische Goldkatze in Uganda, fotografiert von Sebastian Kennerknecht. screenshot: nhm.ac.uk

Ein Dachs in Finnland, fotografiert von Sami Vartiainen. screenshot: nhm.ac.uk

(anb)