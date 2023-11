Helene Fischer spaltet mit neuem Rap-Song die Meinungen der Fans

Gemeinsam auf der Bühne performen werden Helene Fischer und Shirin David ihre «Atemlos»-Version übrigens auch schon bald. Am 25. November treten sie in Thomas Gottschalks letzter «Wetten, dass..?»-Ausgabe auf. Das hatte der Moderator bereits Ende Oktober im Podcast «Die Supernasen», den er gemeinsam mit Mike Krüger macht, angekündigt.

Viele User bringen ihre Begeisterung zum Ausdruck, schwärmen: «Beste Kombi aller Zeiten», «Einfach der Hammer» oder «Ich liebe alles daran». Es gibt aber auch viele kritische Stimmen. «Wie tief kann man sinken ...», «Bitte nicht mit dieser Shirin, die hat keinen Stil», «Warum lässt du dich auf so ein Niveau runter?» oder «Das hat nichts mehr mit meiner Helene zu tun» ist zu lesen.

Darin wird deutlich, dass nicht nur der Sound des Charterfolgs verändert wurde, sondern ganze Rap-Strophen zu Helene Fischers Hit hinzugefügt wurden. «Der Song bekommt eine neue Bedeutung durch die Worte und ich feier das total», sagt die Sängerin in dem Video. Das sehen allerdings nicht alle ihre Fans genauso. In den Kommentaren zu dem Instagram-Post finden sich sehr geteilte Meinungen.

Dafür stand Helene Fischer jedoch nicht allein im Studio. Die 39-Jährige hat sich Unterstützung von Shirin David geholt. In das Ergebnis lassen die beiden Musikerinnen ihre Fans noch vor der offiziellen Veröffentlichung am kommenden Donnerstag nun schon reinhören. Bei Instagram teilten sie einen Clip, der sie bei den Aufnahmen zeigt.

Sie zählt zu den grössten Schlagerstars Deutschlands, sorgte in den vergangenen Jahren für einen Hit nach dem anderen. «Atemlos» ist einer der erfolgreichsten. Helene Fischer brachte das Lied im November 2013 heraus, vor genau zehn Jahren. Zu diesem Jubiläum hat die Sängerin nun eine ganz besondere Version des Songs aufgenommen – mit Rap.

Der Schlagerstar schlägt neue Töne an und überrascht mit Musik aus einem ganz anderen Genre. Das kommt nicht bei allen Fans von Helene Fischer gut an.

Mittlerweile kennen ihn auch Millionen von Menschen, die mit Football nichts am Hut haben: Travis Kelce, der neue Freund von Über-Star Taylor Swift. Nun gab er ein Interview, in dem er Details über die Beziehung verriet.

In einem ausführlichen Interview mit dem «Wall Street Journal» spricht der Spieler der Kansas City Chiefs über sein erstes Treffen mit Taylor Swift sowie den grossen Rummel, der die 33-Jährige umgibt. Bereits zuvor verriet Kelce in seinem Podcast mit seinem Bruder Jason, dass er Swift nicht hatte treffen können, als er im Juli ihr Eras-Tour-Konzert im Arrowhead Stadium in Kansas City, Missouri, besuchte.