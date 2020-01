Ricky Gervais ist kein zimperlicher Mann. Auch nimmt er kein Blatt vor den Mund. Eine explosive Mischung, vor allem wenn man die Golden Globes moderiert – eine Preisverleihung, deren Publikum aus den berühmtesten Schauspielern Hollywoods besteht. Gervais tat dies gestern bereits zum fünften Mal.

Die Eröffnungsreden des britischen Komikers sind legendär und wurden im Internet millionenfach angeklickt. Wahrscheinlich wird er auch deshalb immer wieder eingeladen. Die illustren Gäste werden sich nämlich kaum für ihn eingesetzt haben. Denn Ricky Gervais macht gerne Witze über sie. Meist unter der Gürtellinie, meist trotzdem sehr lustig.

Auch dieses Jahr verschonte Gervais nichts und niemanden. So knöpfte er sich zum Beispiel die «Desperate Housewives»-Darstellerin Felicity Huffman vor. Die musste im Herbst 2019 für knapp zwei Wochen ins Gefängnis. Sie hatte 15'000 Dollar Schmiergeld gezahlt, damit Antworten ihrer ältesten Tochter bei einer College-Aufnahmeprüfung nachträglich verbessert wurden.

«Ich bin heute in einer Limousine hergekommen, und das Nummernschild hat Felicity Huffman gemacht», erklärte Gervais trocken – eine Anspielung auf die Arbeiten, die Häftlinge im Gefängnis verrichten.

Ricky Gervais kicks off The #GoldenGlobes . pic.twitter.com/ZSdqiWMudx

Doch Gervais war an diesem Punkt noch nicht mal warmgelaufen. Es folgte ein Witz über Jeffrey Epstein, den US-Milliardär und verurteilten Sexualstraftäter, der sich im Sommer 2019 laut offiziellen Angaben in der Untersuchungshaft das Leben genommen hatte:

«Ihr könntet die gesamte erste Staffel ‹Afterlife› bingewatchen, statt euch das hier zu geben. Das ist eine Serie über einen Mann, der sich umbringen will, weil seine Frau an Krebs gestorben ist. Und das ist immer noch lustiger als diese Show hier. Spoiler Alert: Staffel 2 kommt bald, also hat er sich wohl letzten Endes doch nicht umgebracht. Genau wie Jeffrey Epstein.»

Betroffene Gesichter, ungläubiges Lachen und empörtes Raunen im Publikum. Gervais liess sich davon nicht beeindrucken. «Ach, haltet die Klappe. Ich weiss, er ist euer Freund, aber das ist mir egal.»

Was dann passierte, hat das Zeug, das Internet zu gewinnen. Auch dank Tom Hanks.

Ricky Gervais holte zum Rundumschlag aus. Es begann damit, dass Gervais Apple thematisierte, beziehungsweise deren neuen Streaming-Dienst. Apple-CEO Tim Cook, der ebenfalls im Publikum sass, lächelte gequält in die Kamera.

«Apple startete ins TV-Game mit ‹The Morning Show›», sagte Gervais. «Ein hervorragendes Drama über Würde und wie wichtig es ist, das Richtige zu tun, gemacht von einem Unternehmen, das in China Ausbeutungsbetriebe führt».

Dann wandte er sich an alle Anwesenden:

Nervöses Gelächter im Publikum. Gervais schien es dieses Mal auch ziemlich ernst zu meinen. Er fuhr fort: