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Katy Perry: Nach Vorwürfen ermittelt die Polizei gegen den Popstar

Katy Perry At The Life Times Tour 2025 - Casalecchio di Reno Katy Perry performs live on stage during The Life Times Tour 2025 music concert in Casalecchio di Reno, Italy, on November 2, 2025. Photo b ...
Katy Perry wird sexuelle Belästigung vorgeworfen.Bild: IMAGO / ABACAPRESS
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Vorwürfe der sexuellen Belästigung: Gegen Katy Perry wird ermittelt

Nach Vorwürfen der Schauspielerin Ruby Rose wird gegen US-Popstar Katy Perry wegen eines mutmasslichen sexuellen Übergriffs ermittelt. Perry wies die Vorwürfe zurück.
15.04.2026, 09:4615.04.2026, 09:46
Ein Artikel von
t-online

Nach Vorwürfen der Schauspielerin Ruby Rose ermitteln die australischen Behörden gegen US-Popstar Katy Perry wegen eines angeblichen sexuellen Übergriffs. Es gehe um einen mutmasslichen sexuellen Übergriff im Jahr 2010 in der australischen Metropole Melbourne, teilte die Polizei des Bundesstaates Victoria am Mittwoch mit.

Die Polizei erklärte, wegen der laufenden Ermittlungen sei es «unangemessen», Details zu dem Fall zu nennen. Perry wies die Vorwürfe in einer Erklärung gegenüber dem Branchenmagazin «Variety» zurück. «Die von Ruby Rose in den sozialen Medien verbreiteten Anschuldigungen sind nicht nur rundweg falsch, es sind gefährliche rücksichtslose Lügen», hiess es darin.

Zudem wurde in der Erklärung hervorgehoben, dass Rose immer wieder «in den sozialen Medien ernste Anschuldigungen gegen diverse Personen erhebt – Anschuldigungen, die wiederholt von den Genannten zurückgewiesen wurden». Dieses wiederkehrende Verhalten der australischen Schauspielerin, die insbesondere durch die Gefängnis-Serie «Orange is the New Black» bekannt ist, sei «gut dokumentiert».

Perry wurde mit Hits wie «I Kissed a Girl», «Hot n Cold» und «Roar» zum Star. Zuletzt war sie wegen ihrer Beziehung zu dem früheren kanadischen Premierminister Justin Trudeau in den Schlagzeilen.

Verwendete Quellen:

  • Nachrichtenagentur dpa

(hkl)

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