«Eine ekelhafte Doppelmoral» – Tommy Lee sorgt mit Penisbild auf Instagram für Wirbel

Männer hingegen dürfen ihre Brustwarzen bei Instagram zeigen, was in den vergangenen Jahren immer wieder zu Vorwürfen und Protesten führte. Nun gab Tommy Lee der Debatte neuen Zündstoff. Der Mötley-Crüe-Star postete ein Nacktbild von sich bei Instagram, auf dem nicht nur seine Nippel, sondern vor allem sein Penis zu sehen ist.

Kutschpferd kollabiert mitten in New York City – Beamte eilen zur Hilfe

Russland mit grösserer Truppenverschiebung – so präsentiert sich die Lage in der Ukraine

Schutzmachtmandat für die Ukraine – der Kreml bremst: «Die Schweiz ist nicht mehr neutral»

Weil die Schweiz Sanktionen gegen den Kreml im Zuge des Kriegs gegen die Ukraine übernommen hat, will Russland sie nicht als Verhandlungspartner. Dabei hat die Schweiz als Schutzmacht eine historische Tradition.

Die Ukraine möchte ihre Interessen in Russland nach dem Abbruch der diplomatischen Beziehungen durch die Schweiz vertreten lassen. Die Verhandlungen für ein solches Schutzmachtmandat seien abgeschlossen, teilte das Schweizer Aussenministerium in Bern am Donnerstag mit. «Damit das Schutzmachtmandat in Kraft treten kann, muss noch Russland sein Einverständnis geben», hiess es.