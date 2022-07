Jetzt, wo es die Menschen wieder in die Ferne zieht, ist der Hunger für neue Erlebnisse und Orte gross. Das Times Magazin nahm dies zum Anlass, 50 spannende Plätze auf der Welt in Bildern vorzustellen . Wenn du also noch Ideen für deine nächste Reise brauchst – lass dich hier inspirieren:

Sri Lankas Präsident flieht auf die Malediven – die Proteste gehen weiter

Seit Monaten hat sich über Sri Lanka so etwas wie ein perfekter Sturm zusammengebraut. Menschen gingen täglich auf die Strasse, um ihren Präsidenten loszuwerden. Am Mittwoch war der 73 Jahre alte Gotabaya Rajapaksa dann endlich weg. Faktisch entmachtet flog er gemeinsam mit seiner Frau in einer Militärmaschine in das nahe gelegene Urlaubsparadis Malediven, wie die Behörden beider Länder bestätigten. Aber der Jubel der Protestierenden in der Hauptstadt Colombo über diese Flucht hielt nur kurz an und schlug dann teils in Wut um.