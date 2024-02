Im Lotto gewonnen? Dann haben wir HIER das perfekte Haus für dich! Mit Spa. Und Kartbahn

So eine hübsche Villa wäre doch was, oder? Eine mit Pool. Und Basketball-Platz. Und Schiessanlage. Und Tanz-Studio! Und Spa!!! UND GOKART-BAHN!!!

Mehr «Leben»

Du knackst den Jackpot im Lotto. Glückwunsch! Nun, zuerst müssten die Steuern bezahlt werden. Und dann noch etwas auf die Seite für die Rente und so. Aber danach bleibt noch locker genug übrig für ein schönes Anwesen, oder?

Ein Anwesen mit etwas Umschwung, wenn's geht. Vielleicht ein Pool ... Weisch, ein wenig Platz und so.

Hmm ... für 20 Millionen Dollar – rund 18 Millionen Franken – hätten wir in Gilbert, im Grossraum von Phoenix Arizona, das hier im Angebot:

Bild: zillow

Hereinspaziert!

Bild: zillow

Bild: zillow

Wir zitieren die Immo-Annonce: «Wenn Sie durch das Eingangsfoyer eintreten, werden Sie von hohen Decken, exquisiten Naturholzböden und einer Fülle von natürlichem Licht begrüsst, das jeden Winkel des weitläufigen Innenraums erhellt und Eleganz und Funktionalität nahtlos miteinander verbindet.»

Bild: zillow

Fünf Schlafzimmer und sechs Badezimmer verteilen sich auf einer Gesamtwohnfläche von insgesamt satten 866 m2.

So ein Schlafzimmer ist natürlich grosszügig dimensioniert.

Bild: zillow

Ordentlich imposant. Aber das gibt's auch woanders. Was es wahrlich nicht überall gibt, ist das hier:

Bild: zillow

Wir zitieren nochmals aus der Immo-Anzeige:



«Geniessen Sie den höchsten Grad der Raffinesse mit diesem aussergewöhnlichen zweistöckigen Ankleidezimmer, in dem Opulenz und Funktionalität miteinander harmonieren, um eine Oase für die modebewusste Elite zu schaffen. Dieser sorgfältig gestaltete Raum erstreckt sich über zwei Stockwerke und bietet den ultimativen Rückzugsort, um Ihre Garderobe in unvergleichlichem Stil zu organisieren und zu präsentieren.»

Bild: zillow

Und, ja, der Hausherr bekommt ebenfalls eine eigene Ankleide. Nicht zweistöckig, dafür aber mit TV.

Bild: zillow

So sieht die Küche aus:

Bild: zillow

Und, ach ja, Dachterrassen und so hat es einige.

Bild: zillow

Machen wir einen Schritt nach draussen, wo alles hübsch und passend zur örtlichen Wüstenvegetation gestaltet ist.

Bild: zillow

1,7 Hektaren umfasst das gesamte Grundstück. Zirka drei Fussballfelder sind das. Da findet man Teiche und Palmen und Gärten, die im Verkaufsbeschreib als «üppige Landschaftsgestaltung und Panoramablick auf das akribisch gepflegte Gelände» bezeichnet werden. Mmh, nice.

Bild: zillow

Und ein fetter Swimmingpool mit Springbrunnen ist selbstverständlich auch dabei.

Bild: zillow

Ein Pool, in dem man gleich an die Bar schwimmen kann, notabene.

Bild: zillow

Und ein Hot Tub mit eigenem Firepit!

Bild: zillow

Und für die warmen Sommernächte (in Phoenix kann man im Sommer tagsüber ohnehin nicht nach draussen) eine nette Party-Cabana. Mit Outdoor-Küche, Feuerstelle, Wasserbrunnen und und und.

Bild: zillow

Ha – und daneben gleich vier Horseshoe-Stangen! Logisch spielt man Hufeisen-Boccia – schliesslich gehört Phoenix geografisch (und kulturell) zum Wilden Westen.

Bild: zillow

Aber einen Basketball-Platz gibt's auch. Gedeckt. Und mit riesigen Deckenventilatoren, Tribüne, digitaler Anzeigetafel und allem Schnickschnack.

Bild: zillow

Und dann wäre noch dieses ominöse Gebäude:

Bild: zillow

Okay, schnall dich an: «Betreten Sie THE MAN CAVE und lassen Sie sich von einem grosszügigen Raum beglücken, in dem sich Raffinesse und Funktionalität nahtlos verbinden.»

Bild: zillow

«Das Herzstück dieses Vergnügungsparadieses ist die top moderne Profiküche, die mit erstklassigen Gerätschaften, massgefertigten Schränken und einer Kochinsel ausgestattet ist und somit den perfekten Rahmen für kulinarische Enthusiasten bietet, um ihre Fähigkeiten zu präsentieren, während sie Gäste unterhalten.»

Das würde so aussehen:

Bild: zillow

Einen Golfsimulator hat es auch.

Bild: zillow

Hier kannst du gamen.

Bild: zillow

Hier kannst du fitten.

Bild: zillow

Hier Filme gucken ...

Bild: zillow

... und hier deine Ballettprobe abhalten.

Bild: zillow

Oh ja: «Für passionierte Tänzer gibt es ein voll ausgestattetes Tanzstudio mit verspiegelten Wänden, Ballettstangen und professionellem Bodenbelag, wo Sie Ihre Bewegungen und Choreografien stilvoll üben können.»

Und dann wäre noch das hier:

Bild: zillow

Einen Schiessstand – schliesslich ist man hier in 'MURICA LAND OF THE FREE. Und deshalb hat es zu der Schiessanlage auch einen grosszügig dimensionierten Tresorraum, ...

Bild: zillow

... wo es Platz für ein wahres Arsenal an Schiessgerätschaften gibt.

Bild: zillow

So viel zur Männerhöhle. Für die Dame des Hauses (oooh ja, hier werden Geschlechterklischees grossgeschrieben) hätten wir derweil noch diese Kleinigkeit:

Bild: zillow

Das sind die hübsch ausgestatteten Empfangs- und Aufenthalträume des ...

Bild: zillow

... Day Spa!

Bild: zillow

Hier gibt's einen Massageraum, ...

Bild: zillow

... einen Yogaraum, ...

Bild: zillow

... ein Kaltwasser-Becken ...

Bild: zillow

... und einen Indoor-Hot-Tub. Und hinten eine Dusche. Ja, das ist eine Dusche – schau mal, wie riesig die ist! Mit Aquarium!

Bild: zillow

Hier kannst du kneippen.

Bild: zillow

Hier ... keine Ahnung. Irgendwas Wellness- oder Beauty-mässiges, halt.

Bild: zillow

Hier ist die Sauna ...

Bild: zillow

... und hier wohl den Chillout-Raum, um sich auszuruhen nach einem anstrengenden Tag Wellnessen.

Bild: zillow

Aber, hey, hier kommt das Kaufargument Nummer Eins:

Bild: zillow

Eine Elektro-Kartbahn!

Bild: zillow

Sechs Gokarts inklusive.

Bild: zillow

Und, ja, in der Nacht ist die Bahn beleuchtet.

Bild: zillow

Tja, lieber Lottogewinner, liebe Lottogewinnerin, da bekommt man noch was fürs Geld! Und etliches haben wir gar nicht richtig erwähnt: Da wäre noch ein Gemüsegarten mit Gewächshaus, Garagen, ein «batting cage», um deine Baseball-Schläge zu üben und noch vieles mehr.

Bild: zillow

Ach ja: Gilbert – das ist südwestlich vom Zentrum von Phoenix gelegen. Ich habe nachgeschaut: Ziemlich alles ist eine halbe Stunde entfernt. Nach Downtown Phoenix ist's ’ne halbe Stunde, zum Aussichtspunkt South Mountain ebenfalls, zum schicken Old Town Scottsdale auch. Tempe und Mesa, wo die Colleges und Unis sind, sind einiges näher. Und in der unmittelbaren Umgebung hat's mehrere nette Shopping- und Restaurant-Möglichkeiten (in Phoenix isst man ohnehin gut).

Viel Glück beim Lotto, also!

(Hier geht's schon mal zur Verkaufsanzeige.)

Und du lädst mich dann mal zu einer Runde Horseshoes ein, okay?