Wer möchte Dr. Dres Strandvilla kaufen? Kostet nur 20 Milliönchen

Der HipHop-Mogul verkauft gerade einige Objekte aus seinem umfangreichen Immobilienportfolio.

Am Strand von Malibu gelegen – also, wirklich aufm Strand – steht dieses 1993 gebaute, 3-stöckige Anwesen mit sechs Schlafzimmern und 7 Badezimmern auf insgesamt 820 m2 Wohnfläche. Der Besitzer: ein gewisser Andre Romell Young, … besser bekannt als Rapper und HipHop-Produzent Dr. Dre.

Lage, Lage, Lage. Dennoch verabschiedet Dr. Dre sich von seinem über zwei Jahrzehnte lang genutzten Ferienhaus. Die Villa steht zum Verkauf.

Für 20 Millionen Dollar.

Aber selbst wenn das Haus mit einem beträchtlichen Discount verkauft würde, darf Dre trotzdem einen beeindruckenden Gewinn erwarten. Erworben hatte er die Immobilie im Jahr 2000 für etwa 4,8 Millionen Dollar; in den 22 Jahren seither sind die Grundstückspreise in Malibu in die Höhe geschnellt.

Das Haus verfügt über raumhohe Fenster, einen grossen Innenhof, Garagen, Foyer, grössere Wohnzimmerbereiche mit Steinkamin, Glasschiebetüren, die sich zu einem Balkon am Strand öffnen, eine grosszügige Küche, ein mit Teppichboden ausgelegtes Hauptschlafzimmer (nochmals mit Kamin) mit Sitzecke und privatem Balkon, ein weiteres Schlafzimmer mit Sauna, ein Chefbüro, ein Aufnahmestudio, einen riesigen Fitnessraum und fünf Gästezimmer.

Es ist nicht das erste Mal, dass Dre versucht, diese Liegenschaft zu verkaufen. Vor einem Jahrzehnt war das Anwesen kurze Zeit zum Verkauf ausgeschrieben, mit Verkaufspreisen zwischen 11 und 12,5 Millionen Dollar. Es kam aber kein Verkauf zustande. Zuletzt wurde es von seiner Ex-Frau Nicole Young als Hauptwohnsitz benutzt.

Im Dezember 2021 einigten sich Dre und Young auf eine Scheidungsvereinbarung. Angeblich soll er ihr eine Pauschalsumme von 100 Millionen Dollar bezahlt haben, behielt aber alle während seiner Ehe erworbenen Häuser für sich – darunter die hier gezeigte Villa in Malibu, zwei Villen in Calabasas im San Fernando Valley und ein 40-Millionen-Dollar-Anwesen in Brentwood in West Los Angeles, das er von Tom Brady und Gisele Bündchen gekauft hatte. Letzteres soll sein Wohnsitz bleiben.

Erst kürzlich hat der Rapper eine der Calabasas-Villen veräussert (dies nur Tage, nachdem er ein Geschäft abgeschlossen hatte, bei dem er ein Bündel von Musikeinkünften und Musikvermögenswerten an Universal Music und Shamrock Holdings für insgesamt 200 Millionen Dollar verkaufen konnte). Für 6 Millionen ging dieses schicke Anwesen im San Fernando Valley weg – gut 1 Million mehr als der Kaufpreis von 2018:

Sechs Schlafzimmer und sieben Bäder auf fast 880 m2 Quadratmetern Wohnfläche auf zwei Ebenen sowie eine Garage, die Platz für acht Fahrzeuge bietet.

Dr. Dres derzeitiges Nettovermögen wird laut Forbes auf 400 Millionen Dollar geschätzt.