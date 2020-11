There is no defense for the President’s comments tonight undermining our Democratic process. America is counting the votes, and we must respect the results as we always have before. No election or person is more important than our Democracy. https://t.co/BOO2iaTsEf — Larry Hogan (@LarryHogan) November 6, 2020

We want every vote counted, yes every legal vote (of course). But, if you have legit concerns about fraud present EVIDENCE and take it to court. STOP Spreading debunked misinformation... This is getting insane. — Adam Kinzinger (@RepKinzinger) November 6, 2020

US-Präsident Donald Trump hat sich nach seiner Pressekonferenz im Weissen Haus scharfe Kritik von Mitgliedern seiner Partei eingehandelt., schrieb der republikanische Gouverneur von Maryland, Larry Hogan, am Donnerstagabend (Ortszeit) auf Twitter.«Amerika zählt die Stimmen und wir müssen die Ergebnisse respektieren, wie wir es immer getan haben. Keine Wahl oder Person ist wichtiger als unsere Demokratie», fuhr Hogan fort. In einem Interview mit dem Sender PBS warf er Trump und dessen Lager vor, mit Warnungen vor der Briefwahl den Boden für das jetzige Vorgehen - das Anzweifeln der Ergebnisse - bereitet zu haben. Hogan ist der Vorsitzende der Nationalen Vereinigung der Gouverneure.Der Kongressabgeordnete Adam Kinzinger forderte, für Betrugsvorwürfe Beweise vorzulegen und sie vor Gericht zu präsentieren., schrieb er auf Twitter.Angesichts einer drohenden Niederlage bei der US-Wahl stellte sich Trump bei der Pressekonferenz im Weissen Haus als Betrugsopfer dar. Ohne Beweise vorzulegen führte er eine Reihe von angeblichen Manipulationen der Abstimmung vom Dienstag an und bezichtigt das gegnerische Lager. Er sieht sich trotz der laufenden Auszählung in einer Reihe von Staaten als legitimer Sieger der Wahl. (sda/dpa)