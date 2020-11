US-Wahlen

Lange haben wir gewartet, nun am 3. November ist es soweit: In den USA wird der Präsident gewählt. Der republikanische Amtsinhaber Donald Trump tritt gegen den demokratischen Herausforderer Joe Biden an. Wie die aktuellen Resultate im Rennen um den Sitz im Weissen Haus aussehen, erfährst du hier.

In der Nacht vom 3. auf den 4. November wählen die USA ihren Präsidenten. In den Präsidentschaftswahlen 2020 stehen sich Donald Trump und Joe Biden gegenüber. Da in den Vereinigten Staaten der Präsident nicht direkt vom Volk sondern indirekt über Wahlmänner und -frauen zu seinem Amt kommt, liegt der Fokus hier auf den einzelnen Staaten.

Damit du in der Wahlnacht den Überblick behältst, wer gerade vorne liegt und wessen Chancen am besten stehen, haben wir dir hier eine Übersicht zu den Resultaten erstellt:

Umfragewerte von Donald Trump und Joe Biden

Im vornherein publizieren in den USA verschiedene Nachrichtensender und Institute Umfrageergebnisse zu den jeweiligen Kandidaten. Sie sollen ungefähr zeigen, wer gerade die besten Chancen auf die Präsidentschaft hat.

Nationale Umfragewerte

In den nationalen Umfragen liegt Joe Biden weit vor Donald Trump. Die Volksmehrheit und auch die Mehrheit der Wahlleute hat er laut diesen Umfragen auf sicher. Doch kann ihm Trump doch noch einen Strich durch die Rechnung machen?

Seit Donald Trump sich 2016 entgegen aller Prognosen gegen Hillary Clinton durchsetzen konnte, ist das Vertrauen in solche Umfragen gesunken. Deshalb lohnt sich ein Blick in die Swing States, denn dort werden die US-Wahlen entschieden.

Umfragewerte aus den Swing States

2016 konnte Donald Trump in fast allen Swing States gewinnen. Lediglich Minnesota und Nevada gingen an Hillary Clinton. Nun sieht es mit den Umfragewerten nicht gut aus für Trump. Momentan liegt er nur in Ohio vorne und in Texas gibt es ein Kopf-an-Kopf-Rennen.

Die Resultate zu den US-Wahlen

An dieser Stelle werden am Mittwoch ab 1 Uhr die Resultate zu den US-Präsidentschaftswahlen publiziert. Das Schlussresultat dürfte im Verlaufe des Mittwochmorgens bekannt sein. Wenn es jedoch ein wirklich knappes Rennen gibt, könnte sich die Verkündung des Schlussresultates sogar um einige Wochen verzögern.

Resultate aus den Swing States

Texas – 38 Wahlleute:

Resultat 2020: Noch nicht bekannt.

Kommentar: Texas ist der grösste unter den Swing States. In den letzten vier Wahlen gewann hier stets der republikanische Präsidentschaftskandidat. Die Umfrageergebnisse im grössten Battleground State sind knapp. Seit dieser Woche liegt Donald Trump jedoch mit 1,3 Prozentpunkten vor Joe Biden.

Umfrageergebnisse (vom 2.11.): Donald Trump (+1,3 Prozentpunkte)

Resultat der Wahl 2016: Donald Trump (+9 Prozentpunkte)

Florida – 29 Wahlleute:

Resultat 2020: Noch nicht bekannt.

Kommentar: Als Trump 2016 Florida gewann, wurde es eng für Hillary Clinton. Das Ergebnis war damals ziemlich knapp und es wurde eine Neuauszählung gefordert, diese fand jedoch niemals statt. In den letzten vier Wahlen gewann hier drei mal der republikanische Kandidat.

Umfrageergebnis (vom 2.11.): Joe Biden (+2,1 Prozentpunkte)

Resultat der Wahl 2016: Donald Trump (+1,2 Prozentpunkte)

Pennsylvania – 20 Wahlleute:

Resultat 2020: Noch nicht bekannt.

Kommentar: In Pennsylvania gewannen von 1988 bis 2016 immer die Demokraten. Donald Trump konnte diesen Staat vor vier Jahren mit nur 0,7 Prozentpunkten Vorsprung gewinnen. Später wurde eine Neuauszählung durchgeführt, die jedoch abgebrochen wurde.

Umfrageergebnis (vom 2.11.): Joe Biden (+5,2 Prozentpunkte)

Resultat der Wahl 2016: Donald Trump (+0,7 Prozentpunkte)

Ohio – 18 Wahlleute:

Resultat 2020: Noch nicht bekannt.

Kommentar: Ohio ist ein klassischer Swing State. Hier wechselten die Gewinnerparteien ständig. Donald Trump holte sich die Wahlmänner-Stimmen 2016 jedoch mit relativ grossem Vorsprung. Seit dieser Woche liegt Trump auch in den Umfragen hauchdünn vorne.

Umfrageergebnis (vom 2.11.): Donald Trump (+0,1 Prozentpunkte)

Resultat der Wahl 2016: Donald Trump (+8,1 Prozentpunkte)

Georgia – 16 Wahlleute:

Resultat 2020: Noch nicht bekannt.

Kommentar: In Georgia gewann mit Bill Clinton zuletzt 1992 ein Demokrat die Stimmen der Wahlleute. Seither wurden hier stets Republikaner gewählt. Im Moment sind die Umfrageergebnisse eher knapp.

Umfrageergebnis (vom 2.11.): Joe Biden (+1,6 Prozentpunkte)

Resultat der Wahl 2016: Donald Trump (+5,1 Prozentpunkte)

Michigan – 16 Wahlleute:

Resultat 2020: Noch nicht bekannt.

Kommentar: In Michigan konnten mit Ausnahme der Wahl von Donald Trump 2016 in den letzten 30 Jahren stets Demokraten gewinnen. Im Moment liegt Joe Biden in den Umfragen vorne.

Umfrageergebnis (vom 2.11.): Joe Biden (+8,1 Prozentpunkte)

Resultat der Wahl 2016: Donald Trump (+0,2 Prozentpunkte)

North Carolina – 15 Wahlleute:

Resultat 2020: Noch nicht bekannt.

Kommentar: In den letzten vier Wahlen gewannen drei mal die Republikaner und nur einmal die Demokraten in North Carolina. 2008 landete Barack Obama hauchdünn vor John McCain. Im Moment liegt Joe Biden in den Umfragen knapp vorne.

Umfrageergebnis (vom 2.11.): Joe Biden (+2,2 Prozentpunkte)

Resultat der Wahl 2016: Donald Trump (+3,7 Prozentpunkte)

Arizona – 11 Wahlleute:

Resultat 2020: Noch nicht bekannt.

Kommentar: Seit 1952 gewannen in Arizona stets die Republikaner. Nur Bill Clinton konnten den Staat 1996 für die Demokraten gewinnen. Nun liegt Joe Biden in den Umfragen knapp vorne. Ob ihm das gleiche gelingt, wie Clinton vor 24 Jahren, ist offen.

Umfrageergebnis (vom 2.11.): Joe Biden (+2,7 Prozentpunkte)

Resultat der Wahl 2016: Donald Trump (+3,5 Prozentpunkte)

Minnesota – 10 Wahlleute:

Resultat 2020: Noch nicht bekannt.

Kommentar: In den letzten Jahren (seit 1976) wählte Minnesota zwar stets demokratisch, es kam aber auch immer wieder vor, dass die parteiischen Präferenzen wechselten.

Umfrageergebnis (vom 2.11.): Joe Biden (+8 Prozentpunkte)

Resultat der Wahl 2016: Hillary Clinton (+1,5 Prozentpunkte)

Wisconsin – 10 Wahlleute:

Resultat 2020: Noch nicht bekannt.

Kommentar: In Wisconsin gehen die Präsidentschaftswahlen häufiger als nicht sehr eng aus. 2016 gewann Donald Trump mit einem Vorsprung von 0,8 Prozentpunkten. 2004 landete John Kerry mit nur 0,4 Prozentpunkten vor George Bush. Im Moment liegt Joe Biden in den Umfragen mit einigem Abstand vorne.

Umfrageergebnis (vom 2.11.): Joe Biden (+8,4 Prozentpunkte)

Resultat der Wahl 2016: Donald Trump (+0,8 Prozentpunkte)

Nevada – 6 Wahlleute:

Resultat 2020: Noch nicht bekannt.

Kommentar: Auch in Nevada wechseln die Präferenzen für die Parteien öfters. Hillary Clinton gewann die Wahlmänner-Stimmen 2016 und Joe Biden liegt im Moment in den Umfragewerten vor Donald Trump.

Umfrageergebnis (vom 2.11.): Joe Biden (+6,1 Prozentpunkte)

Resultat der Wahl 2016: Hillary Clinton (+1,5 Prozentpunkte)

Resultate Senatswahlen

Am 3. November wählen die US-Bürger nicht nur den Präsidenten, sondern auch einige Senatoren. Seit 2014 halten die Republikaner die Mehrheit im Senat. An dieser Stelle werden am 4. November ab 1 Uhr die Resultate aus den US-Senatswahlen publiziert.

Weitere Informationen

Wie wird der US-Präsident gewählt?

In den USA wird der Präsident nicht direkt vom Volk gewählt, sondern via dem Gremium der Wahlmänner und -frauen. Jeder Bundesstaat hat dabei eine eigene Anzahl an Wahlleuten, die von der jeweiligen Bevölkerungsgrösse abhängt. In den meisten Staaten gilt das «Winner-Takes-It-All»-Prinzip. Auch wenn einer der Kandidaten nur ganz knapp mehr stimmen erhält, sackt er alle Wahlmänner-Stimmen ein.

41 Tage nach dem Wahltag am 3. November werden diese Wahlleute also den Präsidenten für die nächsten vier Jahre wählen. Wer eine Mehrheit von 270 Wahlmännerstimmen erhält, ist offiziell der nächste Präsident der Vereinigten Staaten.

Wer tritt an den US-Präsidentschaftswahlen an?

Die Präsidentschaftskandidaten der Republikaner sind der amtierende Präsident Donald Trump und Vizepräsident Mike Pence. Sie konnten sich bereits 2016 gegen das Ticket der Demokraten mit Hillary Clinton und Tim Kaine durchsetzen.

Die neuen Herausforderer sind 2020 Joe Biden und Kamala Harris. Joe Biden war von 2009 bis 2017 Vizepräsident unter Barack Obama. Kamala Harris ist US-Senatorin und Vertritt im Senat den Bundesstaat Kalifornien.

Wann wird der Präsident vereidigt?

Am 3. November wählt die US-Bevölkerung die Wahlmänner und -frauen. Diese wiederum wählen am 14. Dezember den nächsten Präsident der USA. Am 6. Januar wird dieses Ergebnis durch den Kongress Zertifiziert und der US-Präsident beginnt seine Amtszeit offiziell am 20. Januar.

Warum finden die US-Wahlen an einem Dienstag statt?

Wahlen und Abstimmungen finden in der Schweiz traditionell an Sonntagen statt. In den USA wird der Präsident jedoch immer an einem der ersten Dienstage im November gewählt. Der Grund dafür ist, dass die Bauern früher zu diesem Zeitpunkt ihre Ernte eingefahren hatten und damit zu den jeweiligen Wahllokalen reisen konnten. Zudem war das Wetter im November jeweils noch mild genug, damit die Wahlberechtigten zu Fuss oder zu Pferd die Strecke zurücklegen konnten.

Wer darf in den USA wählen?

Grundsätzlich darf jeder US-Bürger ab 18 Jahren wählen, wenn ihr Wohnsitz in einem der 50 Bundesstaaten liegt. Dies gilt auch für US-Bürger, die sich gerade im Ausland befinden, wie zum Beispiel Soldaten oder Diplomaten.

Ausgeschlossen sind jedoch Bürger der US-Aussengebiete wie zum Beispiel Puerto Rico, Einwohner ohne Bürgerrecht und Personen, denen das Wahlrecht aufgrund von Straftaten entzogen wurde.

Eine grosse Hürde stellt jedoch die Registration für das Wahlrecht dar. Diese muss in Eigenverantwortung getätigt werden und die Regeln dafür unterscheiden sich von Bundesstaat zu Bundesstaat.

Datenquelle Die Umfragewerte:

- Die Daten zu den Umfragen stammen von FiveThirtyEight

Die Resultate:

- Die Resultate stammen von CNN



