Bild: keystone

Hassan Nasrallah, ein Führer der libanesischen Hisbollah, sprach am Freitag um 14 Uhr (Schweizer Zeit) in einer Grundsatzrede am Fernsehen. Fast eine volle Stunde wetterte und keifte Nasrallah und warf mit antisemitischen Klischees und Hass um sich.



Hunderte Menschen haben die Rede des Hisbollah-Chefs verfolgt. Zahlreiche Regierungsanhänger versammelten sich am Freitag an zentralen Plätzen in der Millionenmetropole, um den Worten des Generalsekretärs zu lauschen. Das hat er gesagt:



Er gratuliert zuerst den Familien der Märtyrer, die im Krieg gegen Israel gefallen sind. Die Hamas und andere Terrororganisationen überhöhen ihre Toten als Märtyrer.



Nach diesem Einstieg betont Nasrallah, dass Muslime zusammenstehen müssten in diesem «Heiligen Krieg». Nasrallah erläutert, wie es nach der Interpretation der Hisbollah zu diesem Krieg kommen konnte. Zum einen bezeichnet er die Regierung Israel als «dumm und brutal», die palästinensische Menschen «hinter Gittern» halten würde, in einem «offenen Konzentrationslager». Er bedient damit ein antisemitisches Narrativ. Die israelische Regierung habe zudem die aggressiven Siedler einfach walten lassen, die Palästinensern ihre Heimat und ihr Land gestohlen haben.



Im Anschluss beschuldigt Nasrallah die internationale Gemeinschaft, dass man diesem Tun der israelischen Regierung jahrelang zugeschaut habe und die Israelis habe gewähren lassen. Der Angriff der Hamas auf Israel sei somit nötig gewesen, wie Nasrallah behauptet. Er spricht an, dass der Iran nichts mit dem Angriff auf Israel zu tun gehabt habe, sondern alles «100 Prozent palästinensisch» gewesen sei. Dies sagte Nasrallah wohl im Zusammenhang damit, dass die libanesische Hisbollah als wichtigster nichtstaatlicher Verbündeter Teherans gilt.



Nasrallah springt zum nächsten Thema: Der Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober habe die Schwäche und Fragilität von Israel gezeigt. «Fragiler als ein Spinnennetz», dies würden sogar die Israelis sagen, so Nasrallah.

Dass Israel die Unterstützung der USA benötige, unterstütze diese Schwäche noch. Schon in den ersten Stunden des Angriffs sei klar gewesen, dass der «Feind abgelenkt, verloren und erstaunt» gewesen sei, sagte Nasrallah. Der Angriff habe somit eine «neue historische Phase des Konflikts» eingeläutet.



«Wenn der Staub sich gesetzt hat, wird die ganze Welt erfahren, dass die israelische Armee völlig verrückt gespielt hat im Gazastreifen», spricht Narallah weiter und wendet sich so der Reaktion Israels auf den Angriff vom 7. Oktober zu. Die Mehrheit der Opfer seien Frauen, Kinder und andere Zivilisten. Israel habe sich viel zu hohe Ziele gesetzt, die nicht erreichbar wären. Denn die Hamas, die Regierung der Hamas oder die Führer der Hamas sei nicht auszuschalten. Auch die Hisbollah sei nie auslöschbar gewesen, so Narallah. Dieses Ziel würde höchstens «die Dummheit» der israelischen Regierung unterstreichen, schimpft Narallah weiter.



Er versichert den Palästinensern weiterhin Verbundenheit. «Männer, Frauen und Kinder von Gaza haben die israelische Regierung demaskiert – ebenso wie die westlichen Medien und die US-Doppelmoral», so Narallah. So seien die USA der grösste «Teufel auf Erden», bedient Narallah antiwestliche Hisbollah-Propaganda. Israel sei eigentlich nur ein «ausführendes Instrument». Die USA müssen demnach auch den Preis bezahlen für die ganze Situation in Gaza.



Bei diesem Krieg handele es sich nicht um einen «Krieg wie in der Vergangenheit», so Narallah weiter. Man müsse jetzt den Krieg in Gaza beenden und im Interesse der «Palästinenser und aller anderer» triumphieren. Denn der Sieg von Gaza und der Palästinenser bedeute auch den Triumph «aller Leute der Region» und sei somit «ein patriotisches Interesse vom Libanon». Diese Ziele dürfe man nicht aus dem Auge verlieren.



Nasrallah erklärt Israel zwar nicht den Krieg während seiner Rede, er hat mit einer noch grösseren Beteiligung seiner Bewegung im Libanon am Krieg mit Israel gedroht. «Alle Möglichkeiten an unseren libanesischen Fronten sind in Reichweite.»

(yam)