US-Präsident Joe Biden hat Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu versichert, sich für die Freilassung aller von der islamistischen Hamas festgehaltenen Geiseln stark zu machen. Biden begrüsste in einem Telefonat mit Netanjahu am Mittwoch die Vereinbarung zwischen Israel und der Hamas, wie das Weisse Haus mitteilte. Netanjahu und Biden seien sich in dem Gespräch einig gewesen, dass die Arbeit noch nicht getan sei. «Die beiden Staatsoberhäupter sprachen über die Unterbrechung der Kämpfe, die es ermöglichen wird, die dringend benötigte humanitäre Hilfe in den Gazastreifen zu bringen», hiess es weiter.



Biden telefonierte am Mittwoch ausserdem mit Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi und dem katarischen Emir Tamim bin Hamad Al Thani. Beide hatten bei den Verhandlungen eine wichtige Vermittlerrolle übernommen. Biden habe in dem Gespräch mit al-Sisi bekräftigt, dass die USA «unter keinen Umständen die Zwangsumsiedlung von Palästinensern aus dem Gazastreifen oder dem Westjordanland, die Besetzung des Gazastreifens oder die Neuziehung der Grenzen des Gazastreifens zulassen werden». Gaza dürfe ebenfalls kein Zufluchtsort für die Hamas bleiben, so Biden in dem Telefonat weiter. Biden hat dem Weissen Haus zufolge ausserdem sein «Engagement für die Gründung eines palästinensischen Staates» betont. (sda/dpa)

Bild: keystone