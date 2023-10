Die Fluggesellschaft Swiss fliegt am Freitag in Zusammenarbeit mit dem Aussendepartement zum vierten Mal nach Tel Aviv und zurück. Auch dieser Flug nach dem Terrorüberfall der islamistischen Hamas auf Israel ist ausschliesslich über eine spezielle Hotline buchbar, die das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) Auslandschweizerinnen und -schweizern bekanntgegeben hatte.



Wie die Swiss am Donnerstag mitteilte, wird der vierte Sonderflug am Freitag um 11 Uhr in Zürich starten. Die Landung des Rückflugs in Zürich wird um 20.20 Uhr erwartet. Swiss setzt einen Airbus A321neo ein, der über 215 Sitzplätze verfügt.



In einem ersten Evakuierungsflug waren am späten Dienstagabend 224 Personen in die Schweiz geflogen worden. Insgesamt konnten bisher mit zwei Sonderflügen rund 430 Personen in die Schweiz geflogen werden. Der dritte Sonderflug aus Tel Aviv sollte am Donnerstagabend in Zürich eintreffen.



Rund 550 Personen, die eine Verbindung zur Schweiz haben, sind weiterhin auf der App «Travel Admin» registriert. Das EDA hat laut eigenen Angaben Kenntnis von Reisenden, die selbständig mit anderen Flügen ausreisen konnten.



Das EDA empfiehlt Schweizer Staatsangehörigen weiterhin, auch andere kommerzielle Flugoptionen und Ausreisemöglichkeiten zu prüfen. Das EDA hat Reisewarnungen für Israel, das besetzte palästinensische Gebiet und den Libanon herausgegeben.



Reguläre Flüge der Swiss nach Tel Aviv wird es bis mindestens am 22. Oktober nicht geben. Die Aussetzung der Verbindungen werde aus Sicherheitsgründen verlängert, teilte die Airline am Donnerstagabend mit.



Auch Tickets für Flüge nach Tel Aviv, die zwischen dem 23. und dem 31. Oktober geplant sind, werden den Angaben zufolge vorläufig nicht mehr verkauft.



Geprüft werden vom EDA auch weiterhin Hinweise auf möglicherweise vermisste oder verstorbene israelische Staatsangehörige, die auch die schweizerische Staatsangehörigkeit besitzen. (sda)