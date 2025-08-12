sonnig16°
Tausende wegen Waldbrand nahe Tarifa Spanien evakuiert

epa12286967 A charred vehicle at a camping area affected by a wildfire in Tarifa, Andalusia, southern Spain, 06 August 2025. In the Spanish region of Andalusia, several hotels and tourist facilities h ...
Tarifa ist der südlichste Ort der Küste Spaniens. Bild: keystone

Tausende wegen Waldbrand nahe Tarifa evakuiert

12.08.2025, 07:1212.08.2025, 07:12
Wegen eines Waldbrandes nahe dem bei Touristen beliebten Ferienort Tarifa im Süden Spaniens sind mehr als 2000 Menschen in Sicherheit gebracht worden. Betroffen waren Strandbesucher, Gäste von Ferienanlagen und Anwohner bei der Playa de Atlanterra und der Playa de Bolonia, rund 25 Kilometer nordwestlich des Stadtzentrums von Tarifa.

Die Flammen waren laut amtlichen Angaben am Montagvormittag in den Eukalyptus- und Pinienwäldern des Gebirges Sierra de la Plata ausgebrochen. Das Feuer habe sich zunächst rasch Richtung Küste ausgebreitet, wie der Innenminister der Region Andalusien, Antonio Sanz, mitteilte.

Über 100 Einsatzkräfte kämpften am Abend am Boden gegen die Flammen. Sie wurden von 14 Löschflugzeugen und -Helikoptern unterstützt. Starker Wind mit Böen von bis zu 50 Kilometern pro Stunde erschwert die Löscharbeiten.

Auch im Nordwesten Spaniens brennt es lichterloh

Erst vor knapp einer Woche war das Gebiet um Tarifa in der Provinz Cádiz bereits von einem Waldbrand in Mitleidenschaft gezogen worden. Damals wurden im Gebiet La Peña mehrere Hotels, Siedlungen und ein Campingsplatz geräumt, rund 1500 Touristen und Anwohner in Sicherheit gebracht. Die Flammen, die erst vor zwei Tagen gelöscht werden konnten, zerstörten eine relativ kleine Fläche (280 Hektar), bereiteten den Behörden aber grosse Sorgen.

KEYPIX - epa12292313 Smoke rises from a fire that broke out late the previous day in the surroundings of Maceda in Galicia, northwestern Spain, 10 August 2025. The fire ignited at five or six points a ...
Auch in Galicien wüten Waldbrände. Bild: keystone

Am Montag wurden zudem in Spanien auch die Regionen Galicien und Kastilien und León im Nordwesten des Landes von mehreren grösseren Wald- und Vegetationsbränden heimgesucht. (sda/dpa)

