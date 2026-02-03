freundlich
DE | FR
burger
Wirtschaft
Luftfahrt

Lufthansa bringt 25 neue Flugzeuge an den Start

Lufthansa bringt 25 neue Flugzeuge an den Start

Die Lufthansa nimmt in diesem Jahr 25 neue Flugzeuge in ihre Flotte auf. Mit einem runderneuertem Service will die deutsche Fluggesellschaft auf Langstreckenflügen attraktiver werden.
03.02.2026, 12:3003.02.2026, 12:30

Von «umfangreichen Produktverbesserungen an Bord und am Boden» sprach der Vorstandschef der Kerngesellschaft Lufthansa Airlines, Jens Ritter, bei einem Pressetermin in München.

Nach grossen Verspätungsproblemen 2023 und 2024 hat sich die Pünktlichkeit der Lufthansa nach Worten des Managers bereits wieder stark verbessert: «Wir sind so pünktlich wie vor zehn Jahren.» Zahlen dazu nannte Ritter nicht.

Auch die Economy-Passagiere sollen es besser haben

Die Neuerungen sollen nicht nur den betuchten Passagieren in Business- und erster Klasse zugutekommen, sondern auch der Mehrheit auf den weniger teuren Economy-Sitzen: So werden die Fluggäste beim Essen die Auswahl zwischen drei warmen Gerichten haben, anstelle der für branchenüblichen zwei. Und erstmals sollen auch Economy-Passagiere den bisher nur in den oberen Klassen üblichen kleinen Kulturbeutel (Amenity Kit) bekommen.

«2026 ist ein sehr, sehr besonderes und auch entscheidendes Jahr für uns», sagte Ritter. Die Lufthansa feiert in diesem Jahr ihr hundertjährige Bestehen. Sechs Maschinen sollen mit einer 100-Jahre-Jubiläumslackierung fliegen, darunter ein in München stationierter A380-Riesenflieger. In diesem Jahr soll die Ausrüstung der Flugzeuge mit Internetzugang über «Starlink» beginnen, den Satellitendienst des US-Milliardärs Elon Musk.

Neue Flugzeuge und günstigerer Flugbetrieb soll Kosten sparen

Die Lufthansa will zugleich ihre hohen Kosten weiter senken. Dazu tragen einerseits die neuen Flugzeuge bei, die weniger Kerosin verbrauchen und weniger wartungsintensiv sind als ältere Maschinen. Andererseits baut die Lufthansa das Angebot der günstigeren Linien Discover Airlines und City Airlines aus, deren Personal weniger gut bezahlt ist als die Mitarbeiter der eigentlichen Lufthansa. «Lufthansa City Airlines ist in München erfolgreich und startet nun auch den Betrieb am 9. Februar in Frankfurt», sagte Ritter. «Insgesamt wird die City Airlines in 2026 25 Flugzeuge betreiben.» (sda/awp/dpa)

Mehr News aus der Luftfahrt:

Elon Musk zofft sich mit Ryanair-CEO – und überlegt sich, die Airline zu kaufen
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Gefährliches Pilotenleben
1 / 6
Gefährliches Pilotenleben
Edmond Audemars im Cockpit mit Sauerstoffmaske im Rahmen eines Welthöhenrekords (6700 m).
quelle: museum für kommunikation, bern, (fff_65667) / unbekannt
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Eine Legende in der Geschichte der Aviatik
Video: srf
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Schweiz als Vorbild: Aus Sicht von Kanzler Merz arbeiten die Deutschen zu wenig
Zu viel Teilzeitarbeit und zu viele Krankmeldungen: Konservative Politiker meinen, die Deutschen sollten sich am Riemen reissen.
Eine Debatte darüber, ob die Deutschen zu wenig arbeiteten, kommt mittlerweile alle paar Jahre auf. Dass dabei neben wirtschaftlichen auch moralische Überlegungen und die Frage nach dem Sinn des Lebens eine Rolle spielen, zeigt eine Äusserung des damaligen Kanzlers Olaf Scholz aus dem Herbst 2024: «Ich glaube, wir sind alle zum Arbeiten geboren», begründete der Sozialdemokrat damals, warum er einen Vorschlag ablehnte, Langzeitarbeitslose durch Prämien zur Arbeit zu motivieren.
Zur Story