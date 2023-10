«Eine Person verantwortlich: Benjamin Netanjahu» – die Presseschau aus Israel

Ein Tag nach dem schweren Angriff auf Israel stellten vielen Medien in dem Land die Frage nach den Ursachen. Die Presseschau.

Benjamin Netanjahu: Der israelische Ministerpräsident steht in der heimischen Presse in der Kritik. Bild: sda

Am Tag nach Beginn der schwersten Angriffen auf Israel seit Jahrzehnten wurden erste Fragen nach den tiefergehenden Ursachen der Angriffe der Terrororganisationen Hamas und Islamischer Dschihad laut. t-online hat einige Pressestimmen aus Israel zusammengestellt.

So kommentiert etwa die Zeitung «Haaretz»:

«Für die Katastrophe, die Israel am Feiertag Simchat Tora heimgesucht hat, ist eindeutig eine Person verantwortlich: Benjamin Netanjahu. Der Premierminister, der sich seiner enormen politischen Erfahrung und seiner unersetzlichen Weisheit in Sicherheitsfragen rühmt, hat die Gefahren, in die er Israel bewusst hineinführte, nicht erkannt, als er eine Regierung der Annexion und Enteignung einsetzte, als er Bezalel Smotrich und Itamar Ben-Gvir in Schlüsselpositionen berief und eine Aussenpolitik verfolgte, die die Existenz und die Rechte der Palästinenser offen ignorierte.»

Das englischssprachige Nachrichtenportal «Times of Israel» schreibt:

«Das Konzept der indirekten Stärkung der Hamas ist am Samstag in Rauch aufgegangen.» Nachrichtenportal «Times of Israel»

«Jahrelang verfolgten die verschiedenen Regierungen unter Benjamin Netanjahu einen Ansatz, der die Macht zwischen dem Gazastreifen und dem Westjordanland aufteilte und den Präsidenten der Palästinensischen Autonomiebehörde, Mahmoud Abbas, in die Knie zwang, während er die Terrorgruppe Hamas unterstützte.

Die Idee war, Abbas – oder irgendjemand anderen in der Regierung der Palästinensischen Autonomiebehörde im Westjordanland – daran zu hindern, Fortschritte bei der Gründung eines palästinensischen Staates zu machen. [...] Eines ist klar: Das Konzept der indirekten Stärkung der Hamas – unter Duldung sporadischer Anschläge und kleinerer Militäroperationen alle paar Jahre – ist am Samstag in Rauch aufgegangen. [...] Nach der Art und Weise zu urteilen, wie Netanjahu den Gazastreifen in den letzten 13 Jahren verwaltet hat, ist es nicht sicher, dass es in Zukunft eine klare Politik geben wird.»

Die israelische Tageszeitung «Israel HaYom» schreibt:

«Eine solche Operation erfordert eine frühzeitige Vorbereitung mit vielen Kollaborateuren. All dies entging dem israelischen Geheimdienst, der nichts davon wusste. In dieser Hinsicht ist sie vielleicht noch schwerwiegender als das Scheitern von 1973.

Israel ist heute nachrichtendienstlich und operativ viel stärker, vor allem gegen einen schwachen und eingeschränkten Feind wie die Hamas, und es sollte nicht eine solche taktische und strategische Überraschung erleben, die wahrscheinlich von einer umfassenden Verteidigungsvorbereitung der Hamas begleitet wird, die jetzt sicherlich umgesetzt wird, da die IDF im Laufe des Krieges tief in den Gazastreifen eindringen wird.»

Die israelische Zeitung «Maariw» kommentiert:

«Ich warte darauf, dass jemand, der in der Armee hochrangig ist, sich der Öffentlichkeit stellt, erzählt, was passiert ist, die Gefühle teilt, den Misserfolg zugibt, erzählt, was die IDF tut, und den Bürgern Anweisungen gibt.

«Die israelische Regierung ist ihrer Mission, ihren Bürgern Sicherheit zu bieten, nicht gerecht geworden.» Zeitung «Maariw»

[...] Die israelische Regierung ist ihrer Mission, ihren Bürgern Sicherheit zu bieten, nicht gerecht geworden und wurde von einer wahnhaften und unzusammenhängenden Agenda überrascht. Die israelischen Verteidigungskräfte sind ihrer Mission, die Bürger Israels zu schützen, nicht nachgekommen. Das ist ein grosses Versagen, das diskutiert und untersucht werden wird, aber jetzt müssen wir unsere Reihen schliessen.»

