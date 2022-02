«Ihr Blut an seinen Händen»: So titeln Zeitungen rund um die Welt

«Adevarul», Rumänien:

«Es geht im Grunde um die Stärke und die Glaubwürdigkeit des Westens, der jetzt vor einer grossen Herausforderung steht, die plötzlich bestätigt, wie schnell sich dieser Kalte Krieg, in dem wir uns noch befinden, in einen offenen Konflikt verwandeln kann – wobei alles zunichte gemacht wird, was wir wussten und hofften, gestützt auf die Versprechen, auf denen die Welt aufgebaut wurde, in der wir leben.»