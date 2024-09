Ist Hashem Safieddine der neue Anführer der Hisbollah?

Bei einer Veranstaltung in Dahiyeh, der Hisbollah-Hochburg in den südlichen Vororten von Beirut, erklärte er laut der Nachrichtenagentur Reuters kürzlich: «Unsere Geschichte, unsere Waffen und unsere Raketen sind mit euch», um seine Solidarität mit den palästinensischen Kämpfern zu bekunden.

Es ist der schwerste Schlag, der die libanesische Hisbollah seit ihrer Gründung vor 42 Jahren bisher hinnehmen musste: Hassan Nasrallah, der die Terrororganisation 32 Jahre lange angeführt hat, ist am Freitag bei israelischen Luftangriffen in einem Vorort von Beirut im Libanon getötet worden. Innerhalb nur neun Tagen ist es Israel damit gelungen, die komplette Führung der Hisbollah auszulöschen.

Hashem Safieddine im Sommer an einer Beerdigung in Beirut im Libanon.

Hashem Safieddine im Sommer an einer Beerdigung in Beirut im Libanon. Bild: keystone

Bund zahlt erstmals Entschädigung wegen Corona-Impfschaden – die Sonntagsnews

Die deutlich unterschätzten Folgekosten des Verkehrs, die Zustimmung zum Bau neuer Atomkraftwerke und der häufige Einsatz von Psychopharmaka in Bundesasylzentren: Das und mehr findet sich in den Sonntagszeitungen.

Die Umweltschäden durch den Verkehr in der Schweiz sind nach neuen Berechnungen des Bundes massiv höher als bisher angenommen. Die externen Kosten, welche die durch den Verkehr verursachten Umwelt- und Gesundheitsschäden abbilden, liegen 70 Prozent über der Berechnung von 2021 und betragen 26,7 Milliarden Franken pro Jahr, wie die «NZZ am Sonntag» schrieb. Die Zeitung stützte sich auf interne Protokolle des Eidgenössischen Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Uvek). In absoluten Zahlen falle der motorisierte Strassenverkehr am stärksten ins Gewicht: Die externen Kosten stiegen mit der neuen Berechnung um 60 Prozent, von 10,8 Milliarden Franken auf 17,3 Milliarden Franken, wie die Zeitung schrieb.