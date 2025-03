Nato-Generalsekretär Mark Rutte (l.) mit dem polnischen Regierungschef Donald Tusk. Bild: keystone

Rutte: Nato wird Polen und ihre Ostflanke verteidigen

Mehr «International»

Nato-Generalsekretär Mark Rutte hat in Warschau die Bereitschaft des Bündnisses zur unbedingten Verteidigung seiner östlichen Flanke bekräftigt.

Wer denke, dass er Polen oder ein anderes Nato-Mitglied folgenlos angreifen könne, kalkuliere falsch, sagte Rutte nach einem Treffen mit dem polnischen Regierungschef Donald Tusk, wie die polnische Nachrichtenagentur PAP meldete.

Dies müsse «Herrn Wladimir Wladimirowitsch Putin und jedem, der uns angreifen will, klar sein», sagte der Generalsekretär mit Blick auf den russischen Präsidenten. «Unsere Antwort wird zerstörerisch sein», zitierte PAP den früheren niederländischen Ministerpräsidenten.

In Polen und den baltischen Ländern an der Ostflanke der Nato gibt es die Befürchtung, dass Russland bei einem Sieg in der Ukraine versuchen könnte, mit begrenzten Aktionen die Solidarität des westlichen Bündnisses zu testen. Polen wendet fünf Prozent seiner Wirtschaftsleistung jährlich für Verteidigung auf. Tusk sagte, die Ukraine brauche einen gerechten Frieden, weil «nur ein gerechter Frieden uns allen ein Gefühl der Sicherheit geben wird». (sda/dpa)