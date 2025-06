Erdbeben in Peru: Ein Toter, mehrere Verletzte

Das Land liegt auf dem sogenannten Pazifischen Feuerring – einer Zone, in der mehrere Erdplatten aufeinandertreffen. In Peru kommt es deshalb regelmässig zu Erdbeben.

Die peruanische Präsidentin Dina Boluarte kündigte via X an, sich nach Callao zu begeben, um die Entwicklungen vor Ort zu beobachten. Sie rief die Bevölkerung zur Ruhe auf.

Örtliche Medien berichteten ausserdem von mehreren Erdrutschen in verschiedenen Teilen der Hauptstadtregion. Eine Tsunami-Warnung wurde jedoch nicht ausgesprochen. Eine Messe in der Kathedrale von Lima wurde unterbrochen, nachdem verängstigte Gläubige vom Ort des Geschehens geflohen waren.

Am Sonntagmittag erzittert die Erde an der peruanischen Küste. Eine Mauer bricht zusammen – direkt neben einem Passanten.

Forscher besorgt: Schwächelt der Atlantikstrom, drohen Europa Extrem-Winter

Die Klimaerwärmung und das Schmelzen der Polkappen könnte dem Atlantikstrom zusetzen. Das hätte weitreichende Folgen. In Europa drohen extrem kalte Winter und schwere Stürme.

Was hoch oben im Norden passiert, hat auch Einfluss auf unser Wetter in Europa. Wegen des Klimawandels und des Abschmelzens der Polkappen warnen Forscher deshalb seit längerem vor einem möglichen Zusammenbruch des Atlantikstroms noch in diesem Jahrhundert. Nun wurde in einer Studie untersucht, welche Folgen das haben könnte.