Erdbeben der Stärke 6,9 vor den Philippinen

Erdbeben der Stärke 6,9 vor den Philippinen

30.09.2025, 20:25

Vor den Philippinen hat es ein starkes Erdbeben gegeben. Nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS hatte es die Stärke 6,9 und ereignete sich gegen 16 Uhr deutscher Zeit vor den Küsten der Inseln Cebu und Leyte in zehn Kilometern Tiefe. Videos in den sozialen Medien zeigten einstürzende Gebäude auf den Inseln, lokale Medien berichteten von mehreren Todesfällen. Offizielle Opferzahlen lagen zunächst nicht vor.

Das Philippinische Institut für Vulkanologie und Seismologie warnte vor einem möglichen Tsunami und rief Bewohner der Inseln Leyte, Cebu und Biliran dazu auf, der Küste fernzubleiben. Es wurde demnach mit bis zu einem Meter hohen Wellen gerechnet.

Nachbeben erwartet

Institutsdirektor Teresito Bacolcol sprach von einem sehr starken Erdbeben. «Wir rechnen mit Schäden und Nachbeben», sagte er in einem Rundfunkinterview.

Auf Videos in sozialen Medien sind einstürzende Gebäude zu sehen, darunter zwei alte Kirchen in der Provinz Cebu. Menschen auf einem öffentlichen Markt in Cebu City flohen. Dutzende Patienten eines Krankenhauses in Cebu wurden evakuiert und mussten sich zunächst im Freien aufhalten.

Damage outside the Archdiocesan Shrine of Santa Rosa de Lima in Cebu City is shown on Tuesday, Sept. 30, 2025, after strong offshore earthquake with a preliminary magnitude of 6.9 shook the central Ph ...
Eine zerstörte Kirche nach dem Erdbeben.Bild: keystone

Mehrere Todesopfer soll es Medienberichten zufolge in der Stadt San Remigio in der Provinz Cebu gegeben haben. Dort fand zum Zeitpunkt des Bebens ein Basketballspiel in einer Sporthalle statt. Die Polizei berichtete zudem, dass ein Kind in einem Haus in San Remigio im Schlaf von herabfallenden Trümmern erschlagen worden sei. (sda/dpa)

