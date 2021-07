International

Neuseeland

Jacinda Ardern hat gerade gelernt, was man Kinder nie fragen sollte



Die neuseeländische Ministerpräsidentin Jacinda Ardern hat an ihrem 41. Geburtstag beim Besuch einer Schule eine Lektion fürs Leben bekommen.

«Wenn ein Kind Dich fragt, wie alt Du bist, dann empfehle ich definitiv, nicht mit »Wie alt glaubst Du denn?« zu antworten», schrieb die Politikerin am Montag nach einem Besuch der Ruakākā School in der Stadt Whangharei auf Facebook. Die Schüler hätten nämlich auf «62» getippt, so Ardern. Dem Post fügte sie ein Emoji hinzu, der Staunen zeigt.

Zahlreiche User kommentierten Aderns Zeilen mit tröstenden Worten und wünschten ihr «Happy Birthday!». Viele bescheinigten ihr, dass sie hervorragend aussähe und zudem einen grossartigen Sinn für Humor habe.

Nach ihrem Wahlsieg 2017 war die damals 37-Jährige noch jüngste Ministerpräsidentin der Welt. (sda/dpa)

