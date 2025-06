Unwetter in Österreich – Gäste sassen vier Stunden in Seilbahn fest

Nach einem Unwetter im westlichen Österreich haben 19 Personen in einer Seilbahn bei Dornbirn festgesessen. Nach mehr als vier Stunden lief ein schwieriger Rettungseinsatz an, wie der Sender ORF berichtete.

Die Gondel hing in 60 bis 80 Metern Höhe. bild: x

Nach Angaben der Stadtverwaltung entgleisten Seile der Karrenseilbahn am Montagnachmittag wegen eines heftigen Windstosses, wie die Presseagentur APA berichtete. Eine Kabine, in der sich nicht nur Menschen, sondern auch ein Hund befand, hing demnach in 60 bis 80 Metern Höhe.

Weil sich zwei Seile überschlagen hatten, konnten die Fahrgäste nicht mit der dafür vorgesehenen Rettungsgondel in Sicherheit gebracht werden. Stattdessen wurden Einsatzkräfte am Abend von einem Helikopter abgeseilt, um die festsitzenden Menschen zu befreien, wie der ORF meldete.

Die Karrenseilbahn führt von Dornbirn auf den etwa 970 Meter hohen Karren, der einen Ausblick auf das Rheintal, den Bodensee und auf Schweizer Berge bietet. (hkl/sda/dpa)