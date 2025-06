In Pakistan wurde ein Löwe aus einem Privaten Haushalt beschlagnahmt. (Symbolbild) Bild: EPA/EPA

Löwe in Pakistan aus Privathaltung beschlagnahmt

In Pakistan haben Behörden einen Löwen aus illegaler Privathaltung beschlagnahmt. Der Halter in der Millionenstadt Gujranwala in der Provinz Punjab habe das Tier für den Dreh von Videos für die Online-Plattform Tiktok an andere Leute verliehen.

Eine dieser Aufnahmen landete schliesslich bei der Wildtierbehörde, wie ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Die Polizei fahnde nach einem Mann, den sie als Halter des Tieres verdächtige.

Auf dem Video, das der Behörde zugespielt wurde, sei zu sehen, wie der mutmassliche Halter den afrikanischen Löwen mit Eisenstangen schlage. Das Tier könnte langfristig in einem Zoo unterkommen, hiess es weiter. Dem Verdächtigen drohen nach Angaben der Wildtierbehörde wegen illegaler Wildtierhaltung und Misshandlung des Tieres bis zu sieben Jahre Haft.

Die Haltung von Wildtieren muss in Pakistan bei Behörden registriert und genehmigt werden. Immer wieder sorgen jedoch entlaufene Grosskatzen aus illegaler Haltung für Schlagzeilen in dem südasiatischen Land. Im vergangenen Jahr sorgte ein freilaufender Löwe für Panik in der südlichen Millionenstadt Karachi. Das Tier war einem privaten Halter entlaufen. (sda/dpa)