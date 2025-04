Bald wissen wir, wer der neue Papst wird. Bild: keystone

Er wird neuer Papst – sagen zumindest die Wettquoten

Papst Franziskus starb am Ostermontag. Schon nächsten Monat wird in einer geheimen Wahl sein Nachfolger bestimmt. Wer dabei ganz vorn liegt, wollen die Wettbüros wissen. Einen klaren Favoriten gibt es aber nicht.

Nach Papst Franziskus' Tod wird zwischen dem 5. und 10. Mai ein neuer Papst gewählt. Die Wahl gilt als unberechenbar. Wettbüros wollen jedoch die Antwort wissen.

Beim Online-Wettportal Polymarket haben User schon fast 5 Mio. US-Dollar verwettet.

Laut den Quoten soll der nächste Papst aus Europa kommen. Bild: polymarket

Klar ist laut dem Portal, dass der neue Papst aus Europa kommen soll. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 65 Prozent weisen die Quoten darauf hin. Auf dem zweiten Platz liegt mit 22 Prozent Asien, schreibt Bild.

Neben den Ländern kristallisierten sich aber auch einige Kandidaten heraus.

Die Quoten bei Polymarket am Dienstag. Klar ist für die Zocker: Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin ist Favorit. Bild: polymarket

Das sind die Favoriten:

Pietro Parolin, Italien

Am meisten gesetzt wurde auf Kardinal Pietro Parolin. Mit einer Gewinn-Wahrscheinlichkeit von 29 Prozent soll er der neue Papst werden. Über 187'000 US-Dollar wurden bislang auf ihn verwettet. Seine Quote liegt bei 2,5. Wer somit einen 100er auf ihn setzt, bekommt 250 Franken zurück, was einem Gewinn von 150 Prozent entspricht.

Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin ist die Nummer zwei im Vatikan. Bild: keystone

Der 70-jährige Italiener ist bisher als Kardinalstaatssekretär tätig und galt als rechte Hand des Papsts. In der Vergangenheit sind schon drei ehemalige Staatssekretäre selbst zu Päpsten gewählt worden. Parolin trat schon Mitte der 1980er-Jahre in den Dienst der vatikanischen Diplomatie, war jahrelang deren Chef und gilt als wichtigster Vermittler bei der schwierigen Annäherung des Vatikans an China.

Parolin soll ähnliche politische Ansichten wie Franziskus haben. Er sprach schon über globale Themen wie Klima und Ausbeutung. Die gleichgeschlechtliche Ehe lehnt er ab.

Luis Antonio Tagle, Philippinen

Ein weiterer hoch gehandelter Kandidat für das Amt gilt gar als noch liberaler. Es ist der 67-jährige Luis Antonio Tagle. Er soll mit einer 19-prozentigen-Wahrscheinlichkeit Chancen auf den Sieg haben. Der frühere Erzbischof von Manila ist bei der gleichgeschlechtlichen Ehe ein wenig offener und soll ein enger Vertrauter von Franziskus gewesen sein.

Als Leiter führte er von 2015 bis 2022 den katholischen Hilfswerk-Dachverband Caritas Internationalis, bis er vom Papst abgesetzt wurde. Grund soll Mobbing gegenüber Mitarbeitenden gewesen sein.

Der frühere Erzbischof von Manila: Luis Antonio Gokim Tagle. Bild: keystone

Matteo Zuppi, Italien

Gute Chancen soll auch der Italiener Matteo Zuppi haben. Der 69-Jährige gilt ebenfalls als liberal. Bei Polymarket wird er mit einer 11-prozentigen Wahrscheinlichkeit gehandelt. Der Italiener ist römisch-katholischer Erzbischof von Bologna und seit Mai 2022 Vorsitzender der italienischen Bischofskonferenz. 2023 bekam er zusätzlich die Aufgabe der Friedensmission im russisch-ukrainischen Krieg.

Matteo Zuppi: Vorsitzender der italienischen Bischofskonferenz. Bild: keystone

Péter Erdő, Ungarn

Péter Erdő ist Erzbischof von Esztergom-Budapest. Bild: EPA MTI

Der Ungar Péter Erdő gilt bei Polymarket als der einzige konservative Kandidat. Der 72-Jährige ist Erzbischof von Esztergom-Budapest sowie Primas von Ungarn, was so viel heisst wie der leitende Bischof. Er gilt als das Gegenstück zu Franziskus. Seit Jahren setzt er sich für die traditionelle katholische Lehre ein.

Seine Gewinn-Chancen sollen bei neun Prozent stehen.

Am meisten auf Wim Eijk gesetzt

Die Wettquoten spiegeln aber nicht die Höhe der Einsätze wider. Wo auf Pietro Parolin nur 5.23 Prozent der Einsätze gesetzt wurden, gehen auf Wim Eijk mit über 870'000 Dollar satte 24.34 Prozent der Einsätze.

Wim Eijk ist der römisch-katholische Erzbischof von Utrecht. Bild: keystone

Weitere Wettquoten

Britische Wettbüros kommen dagegen auf ein anderes Ergebnis als der amerikanische Polymarket. Bei Paddypower steht Pietro Parolin bei 40 Prozent. Bei William Hill sollen Pietro Parolin und Luis Antonio Tagle gleich hohe Chancen haben (36,4 Prozent). Péter Erdő soll dort bei 11,1 Prozent liegen.

