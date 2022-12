Jo Mersa Marley wurde nur 31 Jahre alt. Bild: www.imago-images.de

People-News

Enkel von Bob Marley: Reggae-Star Jo Mersa Marley ist tot

Bob Marleys Musik prägte den Reggae und auch seine Familie: Nun ist sein Enkel, Reggae-Musiker Jo Mersa Marley, im Alter von 31 Jahren verstorben.

Ein Artikel von

Joseph «Jo Mersa» Marley, Reggae-Musiker und Enkel von Bob Marley, ist tot. Das bestätigte ein Angehöriger dem Musikportal «Rolling Stone». Er wurde 31 Jahre alt.

Marley sei in den USA leblos in einem Fahrzeug aufgefunden worden, teilte der Journalist Abka Fitz-Henley auf Twitter mit. Die Todesursache sei aber noch unklar. Personen aus dem Umfeld des Musikers halten einen Asthma-Anfall für eine mögliche Todesursache.

Marley wurde in Jamaika geboren und zog im Alter von 11 Jahren in die USA nach Florida. Er war schon als Kind von Musik umgeben und stand mit seinem Vater Stephen Marley sowie mit der Gruppe «Ziggy Marley and the Melody Makers» auf der Bühne. 2010 veröffentlichte er seinen ersten Song «My Girl». Vier Jahre später gab Marley seine erste Solo-EP «Comfortable» heraus.

Trotz seiner berühmten Familie, wollte Marley unbedingt seinen eigenen Weg gehen: «Ich gehöre zur neuen Generation der Marleys, aber gleichzeitig experimentiere ich immer noch», sagte er in einem Interview mit «Rolling Stone» in 2014. «Mein Plan ist es, mit meinen Wurzeln etwas Neues zu machen.» Der Musiker hinterlässt seine Ehefrau und eine Tochter.