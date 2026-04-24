Ist Harry Styles bald unter der Haube? Bild: keystone

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Nach nur acht Monaten: Harry Styles und Zoë Kravitz angeblich verlobt

Harry Styles und Zoë Kravitz hielten ihre Beziehung zunächst eher privat. Doch in den vergangenen Monaten wurden sie immer häufiger zusammen gesehen. Jetzt scheint sich alles zuzuspitzen.

Jennifer Ullrich / watson.de

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Die Beziehung von Zoë Kravitz und Harry Styles wurde im August 2025 öffentlich, als sie Händchen haltend gesehen wurden. Kurz darauf traf Harry Styles angeblich Zoë Kravitz' Vater Lenny Kravitz, was als Zeichen für eine ernsthafte Beziehung gewertet wurde.

Seitdem wurden sie mehrfach bei gemeinsamen Ausflügen gesichtet, unter anderem in London, Rom und New York. Der nächste grosse Schritt steht womöglich bevor.

Harry Styles und Zoë Kravitz: Es wird ernst

Laut eines Berichts von «Page Six» sollen Harry Styles und Zoë Kravitz verlobt sein. Die beiden sind erst seit rund acht Monaten ein Paar. Eine offizielle Bestätigung der Stars gibt es bislang nicht, ihre Teams wurden jedoch bereits um Stellungnahme gebeten.

Ausgelöst wurden die aktuellen Spekulationen unter anderem auch durch neue Paparazzi-Bilder. Darauf ist Zoë Kravitz mit einem auffälligen Diamantring zu sehen.

Ein Insider beschreibt Harry Styles als «komplett verzaubert» von der Schauspielerin und erklärt, der Sänger würde für sie sogar «von einer Klippe springen». Zoë Kravitz schwebt ebenfalls «auf Wolke sieben». In ihrem Umfeld sei die Entwicklung keine Überraschung.

Für Harry Styles wäre es die erste Verlobung. Zoë Kravitz war zuvor bereits mit Schauspieler Karl Glusman verheiratet, die Ehe hielt von 2019 bis 2021. Zudem war sie mit Channing Tatum verlobt, die Beziehung endete 2024.

Harry Styles' Zukunftspläne

In «Zane Lowe Show» hatte Harry Styles zuletzt erklärt, er habe sich intensiv Gedanken über seine Zukunft gemacht. Er wolle nicht allein bleiben, sondern erfüllte Beziehungen führen und eine Familie gründen. Dafür habe er bewusst Raum in seinem Leben schaffen wollen.

Auch aus dem Umfeld von Zoë Kravitz gibt es positive Signale. Ihr Vater Lenny Kravitz hält die beiden laut Berichten für ein gutes Paar. Er sei überzeugt, dass die beiden sich gegenseitig glücklich machen und eine entspannte Beziehung führen.