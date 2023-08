«Baby, es ist okay, Angst zu haben, aber es ist wichtiger, dass du so bist, wie du bist! Du hast keine Wahl! Das (deine Sexualität) ist keine Entscheidung! Du bist, wer du bist, und auch wenn es sehr hart sein kann, Freiheit und Frieden in dir selbst ist das Beste, was dir passieren kann! Deine Familie versteht es vielleicht nicht, aber zum Glück lebst du in einer Generation, die es tut! Und denk an die Community hier, wir sind da für dich Boo!»