People-News

Name bekannt: Rihanna nannte ihren Sohn nach einem Rap-Mastermind

Kurz vor seinem ersten Geburtstag ist das Geheimnis um den Namen von Rihannas Sohn offenbar gelüftet. Damit ehren die Sängerin und ihr Partner einen berühmten Rapper.

Mehr «Leben»

Ein Artikel von

Der Sohn von Sängerin Rihanna und Rapper A$AP Rocky heisst RZA Athelston Mayers. Dies berichtet die britische «Daily Mail», der eine Kopie der Geburtsurkunde vorliegen soll. Offenbar wurde der Sohn der 35-Jährigen nach RZA, Rapper, Produzent und Anführer des Wu-Tang-Clans benannt.

Rihanna ist gerade mit ihrem zweiten Kind schwanger. Bild: keystone

Mitte Februar zeigte Rihanna ihren Sohn erstmals bei einem «Vogue»-Shooting, gab dazu auch ein Interview. Doch in Anwesenheit des Journalisten, mit dem sie gesprochen hat, haben Rihanna, Rocky, die Familie und das Team den Jungen wohl bewusst nur «Baby» genannt, schrieb der Autor.

Dennoch, so will es die «Daily Mail» bemerkt haben, zeigte sie sich seit der Geburt ihres Kindes häufiger in Looks mit Wu-Tang-Clan-Print. Im August 2022 war sie sogar in einem Shirt mit dem Aufdruck des RZA-Albums «Birth of a Prince» von 2003 in New York unterwegs. Möglicherweise ja kleine, aber feine Hinweise der Sängerin.

Der Kopf hinter dem Wu-Tang-Clan: RZA. Bild: keystone

Der Zweitname von Rihannas Sohn, der am 13. Mai ein Jahr alt wird, ist übrigens genauso der Zweitname seines Vaters – wenn auch offenbar anders geschrieben. A$AP Rocky heisst bürgerlich Rakim Athelaston Mayers – seinen ersten Namen bekam er ebenfalls zu Ehren eines Rappers.

Rihanna wird in Kürze zum zweiten Mal Mutter. Diese Schwangerschaft hatte sie im Februar mit ihrem Auftritt beim Super Bowl öffentlich gemacht. Nähere Details sind aber nicht bekannt. Die «Umbrella»-Interpretin und A$AP Rocky sind seit Ende 2020 liiert. (t-online/mbo)