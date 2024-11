People-News

«Desperate Housewives»-Schauspielerin Eva Longoria verlässt die USA – wegen Donald Trump

Eva Longoria hat für die demokratische Kandidatin Kamala Harris geworben. Jetzt, wo Donald Trump wiedergewählt wurde, will sie auswandern. Für sie ist die USA «ein dystopisches Land».

«Madam President»: Eva Longoria wollte, dass Kamala Harris die erste Präsidentin der USA wird. Bild: keystone

Eva Longoria – bekannt aus der Serie «Desperate Houswives» und der L’Oréal-Werbung – hat genug von den USA und will wegziehen, wie sie am Mittwoch in einem Interview mit Marie Claire erklärt hat. Auch wegen der Wiederwahl von Donald Trump.

Die USA werde zunehmend «zu einem beängstigenden Ort», sagt Longoria, und das dürfte nach dem Ergebnis der Präsidentschaftswahlen auch so bleiben.

Longoria, die im Bundesstaat Texas geboren und aufgewachsen ist, verbrachte die vergangenen Monate damit, für die Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris und ihren Vizekandidaten Tim Walz zu werben, im Versuch, Latino-Wählerinnen und Wähler für das demokratische Ticket zu gewinnen.

«Ich würde gerne glauben, dass unser Kampf weitergeht», sagte Longoria über ihre Arbeit mit der Demokratischen Partei, doch sie scheint desillusioniert.

Ihren Privilegien bewusst

Schon vor der Pandemie habe sie gespürt, sagt Longoria, dass sich das Land aus verschiedenen Gründen verändere und sie neu anfangen möchte. «Es fühlt sich einfach so an, als sei dieses Kapitel meines Lebens jetzt abgeschlossen», sagt sie.

Longoria will mit ihrem Ehemann José Bastón und ihrem sechsjähriger Sohn Santiago Los Angeles, wo sie seit Jahren lebt, verlassen und ihre Zeit künftig zwischen Spanien und Mexiko aufteilen. Sie und ihr Ehemann sind beide mexikanischer Abstammung.

Longoria räumte im Interview ein, dass sie «privilegiert» sei, weil ihr und ihrer Familie eine Flucht ins Ausland möglich ist. «Ich kann fliehen und irgendwo hingehen. Die meisten Amerikaner haben nicht so viel Glück», fügte sie hinzu. «Sie werden in diesem dystopischen Land festsitzen und ihnen gilt meine Angst und Anteilnahme.»

Zuletzt war die Schauspielerin als Hauptdarstellerin in der Serie «Land of Women» auf Apple TV zu sehen und wirkte in sechs Episoden von «Only Murders in the Building» auf Amazon Video mit. (lyn)