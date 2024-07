Diese 12 Promis unterstützen Kamala Harris’ Präsidentschaftskandidatur

Einige Promis und Stars haben sich bereits hinter Kamala Harris gestellt. Bild: keystone

Diese 12 Promis unterstützen die Kandidatur von Kamala Harris

Schon dutzende Schauspieler, Musiker und andere Prominente haben sich seit Bidens Rückzug auf Social Media hinter die Präsidentschaftskandidatur von Kamala Harris gestellt. Hier ist eine Auswahl.

Charlie XCX

Charlie XCX hat mit ihrem neuen Album «Brat» eine regelrechte Bewegung ausgelöst. Die Songs gingen durch die Decke und der Sommer 2024 wurde von der Gen-Z zum «Brat Summer» ernannt. Also zum Gören-Sommer. Es kann gerade alles «Brat» sein und so ist es auch Kamala Harris. Als die Vizepräsidentin ihre Kandidatur bekannt gab, veröffentlichte Charlie XCX nämlich einen Tweet, in dem nur stand: «Kamale IS brat». Das wahrscheinlich höchste Kompliment, das man gerade von Jungen bekommen kann.

Cardi B

Die amerikanische Hip-Hop und Pop-Künstlerin zeigte ihren Support für Kamala Harris auf X.

«AHAHAHAHA AUF GEEEEEHT’S ICH HABE EUCH ALLEN GESAGT KAMALA HÄTTE DIE Kandidatin FÜR 2024 SEIN SOLLEN…..HÖRT VERFCKT NOCHMAL AUF MIT MIR ZU SPIELEN !!!!!!»

Luke Skywalker

Mark Hamill, 1980, als Luke Skywalker in «Star Wars Episode V: Das Imperium schlägt zurück». Bild: AP Lucasfilm Ltd.

Luke Skywalker ist natürlich keine echte Person. Aber Mark Hamill, der Schauspieler hinter Luke Skywalker, unterstützt Kamala Harris auf X.

«Ich möchte meine volle Unterstützung für Kamala als Nominierte unserer Partei in diesem Jahr bekunden.



Wählen Sie den Kandidaten, der sein (Joe Bidens) Erbe ehren und fördern wird: Kamala Harris.»

Olivia Rodrigo

Olivia Rodrigo gemeinsam mit Vizepräsidentin Kamala Harris im Weissen Haus, am 14. Juli 2021. Bild: Official White House Photo by Lawrence Jackson

Die ebenfalls aus Kalifornien stammende 21-jährige Pop-Sängerin hat in einer Story auf Instagram ihren Support für Kamala Harris ausgedrückt.

Die Instagram-Story von Olivia Rodrigo. Bild: screenshot instagram

Beyoncé

Bei Kamala Harris’ erstem Auftritt in ihrem Kampagnen-Hauptquartier lief sie mit dem Lied «Freedom» von Beyoncé ein.

Wie CNN berichtete, erhielt sie von der US-amerikanischen Sängerin die Erlaubnis, das Lied während ihrer gesamten Wahlkampagne zu nutzen.

Während sich Beyoncé noch nicht öffentlich zur möglichen Präsidentschaftskandidatur von Kamala Harris geäussert hatte, deutet die Erlaubnis zur Nutzung ihres Songs darauf hin, dass die Popikone wohl dennoch hinter der Vizepräsidentin steht.

Mark Ruffalo

Auch Hulk-Schauspieler Mark Ruffalo hat seine Unterstützung für Kamala Harris öffentlich gemacht:

«Viel Liebe und gute Energie in meinem Heimatstaat Wisconsin für Kamala Harris heute. Gute Vibes. Es ist eine Weile her, seit es solch gute Vibes gab.»

Ariana Grande

Auch die US-amerikanische Sängerin und Schauspielerin hat sich öffentlich hinter Kamala Harris gestellt. Nachdem Joe Biden seinen Rückzug angekündigt hatte, postete die 31-Jährige ein Bild von Biden und Harris in ihre Instagram-Story. Das Bild versah sie mit einem Link mit der Aufforderung «Register to Vote», zu Deutsch etwa, «Meldet euch zur Wahl an».

Die besagte Insta-Story. Bild: screenshot instagram

George Clooney

Nachdem George Clooney öffentlich Präsident Joe Biden zum Rückzug aufgefordert hatte, stellt er sich nun hinter Kamala Harris als neue Präsidentschaftskandidatin.

«Präsident Biden hat gezeigt, was wahre Führung bedeutet. Er rettet einmal mehr die Demokratie. Wir freuen uns alle sehr darauf, Vizepräsidentin Harris bei ihrer historischen Aufgabe zu unterstützen.»

Katy Perry

Die 39-jährige Sängerin hat ebenfalls in einer Insta-Story ihren Support für Kamala Harris bekundet. Sie hat ein TikTok-Video repostet, auf dem Kamala tanzend zu Katy Perrys Song «Women’s World» zu sehen ist. Dazu steht geschrieben: «Also ist es eine Frauenwelt und wir können glücklich sein in ihr zu leben??»

John Legend

Der US-amerikanische Sänger John Legend bedankt sich in zwei Posts auf X bei Präsident Biden für seine Arbeit und stellt klar, dass er alles in seiner Macht Stehende tun wolle, um Kamala Harris zur neuen Präsidentin zu machen und Trump und sein «autoritäres» Project 2025 aufzuhalten.

Cher

In einem eher ungewöhnlichen Post auf X drückte die «Göttin des Pops» ihre Unterstützung für die demokratische Partei und Kamala Harris aus.

«Ich habe die letzten beiden Tage kein Fernsehen gesehen oder mit jemandem gesprochen, deshalb wusste ich nicht, dass es passiert war. Ich glaube, es ist die einzige Chance für die USA, eine Demokratie zu bleiben. Die demokratische Partei muss «wirklich», «wirklich» über den Tellerrand schauen. «Gewinnen ist alles», wird nicht gewonnen, kann nichts verändert werden und die Zeiten müssen sich ändern.»

Eva Longoria

Die 49-jährige Schauspielerin, die bei der letzten Democratic National Convention 2020 die Zeremonie leitete, postete ebenfalls auf X. Dabei drückte sie ihre Dankbarkeit für Biden und ihren Support für Harris aus.

Longoria ist schon lange in der demokratischen Partei involviert. So war sie 2012 eine von vielen Co-Vorsitzenden der Obama-Wiederwahlkampagne.