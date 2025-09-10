wechselnd bewölkt17°
Russischer Diplomat dementiert Polens Drohnenvorwürfe

Russischer Diplomat dementiert Polens Drohnenvorwürfe: «Keine Beweise vorgelegt»

10.09.2025, 12:0510.09.2025, 12:20
Ein russischer Diplomat hat den Vorwurf einer Luftraumverletzung Polens durch Drohnen seines Landes zurückgewiesen.

«Wir halten die Vorwürfe für haltlos. Es wurden keine Beweise vorgelegt, dass diese Drohnen russischen Ursprungs sind», sagte Andrej Ordasch, der Geschäftsträger der Botschaft Russlands in Warschau, der staatlichen Nachrichtenagentur Ria Nowosti zufolge. Er verwies darauf, dass ein ähnlicher Vorwurf in der Vergangenheit sich am Ende als falsch herausgestellt habe.

Russland sei absolut nicht an einer Eskalation der Beziehungen zu Polen interessiert, sagte der Diplomat. Leider werde dies aufgrund der «russenfeindlichen Stimmung» von der polnischen Regierung ignoriert, fügte er hinzu.

epa12366793 Emergency services inspect the site of Russian drone crash Poland, in Mniszkow, south-central Poland, 10 September 2025. ussian drones repeatedly violated Polish airspace overnight. EPA/MA ...
Die Polizei im zentralpolnischen Mniszkow im Einsatz.Bild: keystone

Der Vorfall, auf den sich Ordasch mit seiner Aussage über einen früher fälschlich erhobenen Vorwurf bezieht, liegt knapp drei Jahre zurück. Ende 2022 kamen in Polen nahe der Grenze zur Ukraine zwei Menschen durch den Einschlag einer Rakete ums Leben. Russland hatte zu der Zeit einen grossen Luftangriff auf den Westen der Ukraine gestartet. Soweit bisher bekannt, war das in Polen abgestürzte Flugobjekt damals eine verirrte ukrainische Flugabwehrrakete.

Russland führt seit Februar 2022 einen Angriffskrieg gegen das Nachbarland Ukraine, das auch eine gemeinsame Grenze mit Polen hat. (rbu/sda/dpa)

Polen beantragt Nato-Artikel 4 – das bedeutet es konkret
