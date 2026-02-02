recht sonnig
Portugal kämpft mit neuen Unwettern und übervollen Stauseen

02.02.2026, 13:3702.02.2026, 13:37

Nach dem schweren Atlantiksturm «Kristin» und angesichts weiterer Regenfälle haben die Behörden in Portugal grosse Mengen Wasser aus übervollen Stauseen abgelassen. Binnen zwei Tagen seien rund 500 Millionen Kubikmeter Wasser kontrolliert in Flüsse geleitet worden.

A large tree falls on a vehicle due to the passage of storm Kristin on the Atlantic Road, between Salir do Porto and Foz do Arelho, in Caldas da Rainha, Portugal, 28 January 2026.
Der Sturm «Kristin» richtete grosse Schäden an.

Das berichtete der staatliche TV-Sender RTP unter Berufung auf die Umweltbehörde. Das entspreche dem Verbrauch im Grossraum von Lissabon mit seinen drei Millionen Einwohner in drei Jahren.

Fast alle Flüsse des Landes führten bereits Hochwasser, und für die kommenden Tage wurden weitere Unwetter mit Regen erwartet. Die Regierung verlängerte angesichts der widrigen Wetterverhältnisse den Notstand für das ganze Land bis kommenden Sonntag, an dem auch die Stichwahl um das Präsidentenamt stattfindet.

Das neue Tiefdruckgebiet, das in der Nacht zu Montag über das Land im Südwesten Europas hinwegzog, brachte erhebliche Niederschläge. Die Böden sind jedoch schon durch die vergangenen Stürme sehr gesättigt und können kaum noch zusätzliches Wasser aufnehmen.

Part of the roof of the old university collapses, damaging several cars, due to the passage of storm Kristin in Figueira da Foz, Portugal, 28 January 2026.
Ein Teil des Dachs der alten Universität stürzte in Figueira da Foz infolge des Sturms «Kristin» ein.

Der Strassen- und Bahnverkehr war in mehreren Regionen durch Überschwemmungen und Erdrutsche behindert. An den Küsten galt wegen stürmischer Winde und hohen Wellengangs die zweithöchste Alarmstufe Orange.

Behörde registriert über 260 Einsätze

Die Behörde für Katastrophenschutz ANEPC registrierte zwischen Mitternacht und Montagmorgen 263 Einsätze im Zusammenhang mit dem Unwetter, die meisten davon in der Region Lissabon und dem Tejo-Tal, wie die staatliche Nachrichtenagentur Lusa meldete. Umgestürzte Bäume, Überschwemmungen, Gebäudeschäden und Erdrutsche seien die häufigsten Gründe gewesen.

Destruction of buildings after the passage of storm Kristin in Marinha Grande, Leiria, Portugal, 30 January 2026.
Zerstörte Gebäude nach dem Durchzug des Sturms Kristin in Marinha Grande, Leiria.

Über neue Opfer wurde zunächst nichts mitgeteilt. Allerdings waren bei dem Sturm «Kristin» am vergangenen Mittwoch mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen. Und seither gab es bei Aufräumarbeiten drei weitere Tote und Hunderte Verletzte. (sda/dpa)

Schuld oder Unschuld? So denkt eine Strafverteidigerin
