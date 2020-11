International

Quiz zu den US-Wahlen: Wie viele der 45 Präsidenten kannst du aufzählen?



Wie viele der bisherigen 45 Präsidenten der USA kannst du aufzählen?

Donald Trump oder Joe Biden? In diesen Tagen wird in den USA der neue Präsident gewählt. Gewinnt Biden, geht er als 46. Präsident in die Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika ein. Der erste Präsident amtete ab 1789 mit dem Inkrafttreten der US-amerikanischen Verfassung.

Wer waren aber all die Präsidenten? Teste dich im Quiz!

So funktioniert es

Wir suchen die 45 bisherigen Präsidenten der USA.

Als Hinweis dient dir die Amtszeit der jeweiligen Präsidenten.

Es reicht, den Nachnamen einzugeben.

Du musst nicht auf Enter drücken. Ist ein Name richtig, wird er automatisch in die Lücke gefüllt.

Es läuft ein Countdown, du hast 10 Minuten Zeit.

Drücke auf «Play» und los geht's!

Deine Note 35-45: 6.0

27-34: 5.5

21-26: 5.0

16-20: 4.5

13-15: 4.0

Unter 13: Nachsitzen



