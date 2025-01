Rechtsextremismus in der AfD? Diese 21 Zitate sprechen für sich

«Ich habe jetzt eine Vision: Wenn es hier in Deutschland gut läuft, werden wir am Ende so eine Art Apartheidstaat haben wie damals in Südafrika, wo die Weissen den Rest einfach nur irgendwie in Schach halten.»

Holger Arppe, Landtagsabgeordneter in Mecklen-Vorpommern, ehemals in der AfD-Fraktion.