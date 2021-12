Mit dem Velo auf den Kilimandscharo

Vermutlich waren mehr Menschen auf dem Mond als mit dem MTB auf dem Kilimandscharo. Bis 2016 war dies auch streng verboten.Gruppenleiter Kurt Hegglin war 1988 einer der ersten, die mit dem Velo das Dach Afrikas bestiegen. «Damals gab es noch keine Mountainbikes. Wir hatten ein City-Bike mit Gepäckträger und einigen Rennvelo-Komponenten dabei», erinnert sich Hegglin. Er war damals mit zwei weiteren Schweizern unterwegs. Zu dritt trugen sie nur ein Velo hoch. Die Räder wurden aufgeteilt und einer schulterte den Rahmen. «Runter fuhren wir auf dem Gepäckträger, so konnten wir auch steilere Passagen einigermassen gut meistern.»Die Reise 2021 organisierte er für das 30-jährige Jubiläum von « bike-adventures-tours.ch » und für ihn persönlich war es eine Rückkehr mit dem Velo auf den Kilimandscharo nach 33 Jahren. In der Schweiz gibt es einen bis zwei Anbieter, welche Velotouren auf den höchsten Berg Afrikas anbieten. Hegglin selbst will mit seiner eigenen Firma «kiliman.ch» im nächsten Jahr das Velo nur noch bis zur Kibo-Hütte mitnehmen.