Ein einsamer Roboter-Schwan in Timișoara (Rumänien). Bild: keystone

Hierhin verreisen Singles über Ostern

Über das lange Osterwochenende allein losziehen? Solo-Reisende liebe Städtetrips – auch im osteuropäischen Ausland. Das ist das Topziel.

Dorothea Meadows / t-online

Der Frühling ist da und das lange Osterwochenende lädt geradezu zu einer Reise ein. Wer Single ist oder einfach allein unterwegs sein will, hat jetzt tolle Möglichkeiten, für ein paar Tage dem Alltagsstress zu entfliehen. Das Reiseportal Booking.com hat sich angeschaut, wohin es Solo-Reisende jetzt zieht und ist zu überraschenden Ergebnissen gekommen.

Basierend auf den Suchen deutscher Einzelreisender auf Booking.com zwischen dem 10. und 16. März 2014 für Unterkünfte und Aufenthalte an und um Ostern (jederzeit zwischen dem 25. März und 5. April 2024) schafft es Rumänien in die Top 5. Und damit auf den vierten Platz hinter Deutschland, Spanien und Italien und vor die Niederlande.

Anstieg bei Suchanfragen um 454 Prozent

Noch interessanter wird es bei den Suchen für ganz bestimmte Städte. Hier landet die rumänische Stadt Timișoara hinter Berlin auf Platz zwei und verweist Hamburg, München und Barcelona (Spanien) auf die Plätze. Besonders interessant: Im Jahresvergleich verzeichnete Timișoara bei den Suchanfragen auf Booking.com einen Anstieg von 454 Prozent.

Nadine Stachel, Regional-Managerin bei Booking.com erklärt die Faszination: «Als Europas Kulturhauptstadt 2023 bietet die rumänische Stadt nicht nur zahlreiche Sehenswürdigkeiten für kulturelle Aktivitäten, es finden im März und April auch eine Vielzahl an verschiedenen Konzerten und Events statt.»

Und nicht nur das. Reisen nach Rumänien werden auch leichter. Ab Ostersonntag (31. März) gibt es an den Luft- und Seebinnengrenzen der beiden EU-Länder mit anderen Staaten des Schengen-Raums laut Bundespolizei keine Personenkontrollen mehr – folglich auch mit Deutschland.

Für Reisende bedeutet das in erster Linie eine Zeitersparnis an den Flughäfen – etwa für alle, die Urlaub an der Schwarzmeerküste machen und nach Burgas oder Varna fliegen. Die Passkontrolle entfällt. Das heisst: Eine Schlange weniger, an der man sich vor dem Abflug und nach der Landung einreihen muss und an der man je nach Besetzung der Schalter eine Weile wartet.

(Mit Material der Nachrichtenagentur dpa)