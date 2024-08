Keinen Bock auf Touristen? Diese Ferienziele sind (noch) nicht komplett überlaufen

Dubrovnik, Rhodos, Venedig: Touristinnen und Touristen, so weit das Auge reicht. Darum hier eine Auswahl an Reisedestinationen, die (noch) nicht komplett überlaufen sind.

Weil sich in vielen beliebten Feriendestinationen die Touristinnen und Touristen stauen, formiert sich in der heimischen Bevölkerung Widerstand. Das Thema Massentourismus ist während der Ferienzeit omnipräsent.

Doch es muss nicht immer Dubrovnik, Rhodos oder Venedig sein, es gibt auch Destinationen, die (noch) nicht völlig überlaufen sind. Wir stellen eine Auswahl vor.

Lošinj, Kroatien

Lošinj ist eine kroatische Insel an der nördlichen Adria. Bekannt ist sie für ihre beeindruckenden Buchten und ihre vielfältige Vegetation sowie das glasklare Meerwasser. Die blumen- und pinienreiche Insel zählt zu den sonnigsten Plätzen Europas.

Ein Blick auf die kroatische Insel Lošinj. Bild: Shutterstock

Halbinsel Sinis, Italien

Die Halbinsel Sinis liegt im Westen Sardiniens in der Provinz Oristano und hat mit der landschaftlichen Kombination aus Lagunen, Steppengebieten und Stränden für jeden und jede etwas zu bieten. Bekannt ist die Halbinsel auch für ihre Flamingokolonien, die jedes Jahr von November bis März am Lagunensee Stagno di Cabras überwintern.

Die Halbinsel Sinis hat mit der landschaftlichen Kombination aus Lagunen, Steppengebieten und Stränden für jeden und jede etwas zu bieten. Bild: Shutterstock

Santa Maria, Azoren

Santa Maria ist eine Insel der Azoren im Atlantischen Ozean und ist von Lissabon aus mit dem Flugzeug erreichbar. Die beschauliche Insel ist ein ruhiges Urlaubsziel und vor allem ein Taucherparadies. Unterkünfte sind auf der Insel allerdings rasch vergeben, Ferien müssen also vorzeitig gebucht werden.

Das Taucherparadies Santa Maria. Bild: Shutterstock

Nafplio, Griechenland

Nafplio ist eine Hafenstadt auf der Peloponnes in Griechenland. Die Stadt zählt zu den ruhigsten und zurückgezogensten Reiseziele in Europa. Sie ist berühmt für imposante Bauten wie die drei Festungen Palamidi, Akronafplia und Bourtzi. Von 1829 bis 1834 war Nafplio sogar die provisorische Hauptstadt Griechenlands.

Die Festung auf der kleinen Insel Bourtzi. Bild: keystone

Uckermark, Deutschland

Die Uckermark ist eine historische Landschaft in Nordostdeutschland. Unweit von Berlin findet man hier unberührte Naturidylle. Ganze 72 Naturschutzgebiete befinden sich in der Uckermark, ein Paradies für Spaziergänger, Velofahrer und Naturfreunde.

Idyllische Natur in der Uckermark. Bild: Shutterstock

Ameland, Niederlande

Ameland ist eine westfriesische Insel in der Nordesee und gehört zu den Niederlanden. Vom Festland erreicht man Ameland mit der Fähre ab Holwert. Die Insel ist bekannt für kilometerlange Sandstrände und kleine, idyllische Dörfer.

Die Insel Ameland ist Teil der Niederlanden in der Nordsee. Bild: Shutterstock

Karpathos, Griechenland

Es muss nicht immer Rhodos oder Kos sein, unweit der beiden beliebten griechischen Reiseziele liegt auch die Insel Karpathos. Steile Klippen wechseln sich hier mit Traumstränden und Badebuchten ab. Erst in der 1990er-Jahren wurde die Insel verkehrstechnisch gut erschlossen.

Das eher abgelegene Bergdorf Olympos ist ein Highlights der Insel. Bild: Shutterstock

Kalkan, Türkei

Kalkan ist vor allem als Badeort in der Provinz Antalya in der Südtürkei bekannt. Hier kann man aber nicht nur an endlosen Sandstränden die Sonne geniessen und faulenzen, sondern auch die nahegelegenen historischen Stätten Xanthos und Patara sowie die Tempelruinen von Letoon sind für Freunde der Geschichte einen Besuch wert.

Panorama-Blick auf die antike Stadt Patara. Bild: Shutterstock

Neum, Bosnien

Neum ist eine Küstenstadt im Süden von Bosnien und Herzegowina. Der Ort hat als einziger Ort im Land einen Zugang zum Meer. Neum ist generell preiswerter als Kroatien, von dort aus kann man auch Tagesausflüge nach Dubrovnik, Split oder Mostar machen.

Blick auf die Küstenstadt Neum in Bosnien und Herzegowina. Bild: Shutterstock

(ome)