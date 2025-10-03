bedeckt
DE | FR
burger
International
Religion

Die Schweizergarde im Vatikan hat eine neue Uniform – die Bilder dazu

Die Schweizergarde hat eine neue Uniform – so sieht sie aus

03.10.2025, 12:5703.10.2025, 12:57

Im Vatikan ist am Donnerstag eine neue Uniform der Schweizergarde vorgestellt worden. Die sogenannte «Mezza-Gala»-Uniform wird unter anderem für Besuche in der Botschaft getragen und in Rothenthurm SZ hergestellt.

Lieutenant Colonel Loic Marc Rossier, left, and Captain Lorenz Keusch pose for reporters as they present the Swiss Guard Mezza-Gala uniform in the Swiss Guard Barracks at the Vatican, Thursday, Oct. 2 ...
So sieht die neue Uniform der Schweizergarde aus.Bild: keystone

Nachempfunden ist die Uniform der ursprünglichen «Mezza-Gala»-Uniform der Schweizergarde von Ende des 19. Jahrhunderts, wie der Kommandant des Korps, Christoph Graf, am Donnerstag in Rom vor den Medien erklärte. Getragen wird sie an Botschaftsbesuchen, Pressekonferenzen oder offiziellen Nachtessen, und zwar ausschliesslich von Stabsoffizieren und Feldweibeln.

Sie ist wie die ursprüngliche Halb-Gala-Uniform schwarz mit goldenen Knöpfen, die in der aktualisierten Version etwas grösser daherkommen.

Dafür fehlen bei der neuen Variante die goldenen Epauletten und der Helm wurde durch einen Hut in deutschem Stil ersetzt, wie der Korporal und Pressesprecher des Korps, Eliah Cinotti, auf Nachfrage erklärte. Die neue Uniform – von der es nur neun Stück gibt – ist grösstenteils aus Wolle gefertigt.

Captain Lorenz Keusch poses for reporters during the presentation of the Swiss Guard Mezza-Gala uniform in the Swiss Guard Barracks at the Vatican, Thursday, Oct. 2, 2025. (AP Photo/Alessandra Taranti ...
Die neue Uniform wird in Rothenthurm SZ hergestellt.Bild: keystone

Die verschiedenen Kategorien von Uniformen bestünden seit der Gründung der Schweizergarde im Jahr 1506, fuhr Graf an der Medienkonferenz in der Gästekantine der Kaserne des Korps fort. Sie hätten sich jedoch im Laufe der Jahrhunderte verändert.

Version von 2015 zu wenig repräsentativ

Die nun neu eingeführte Uniform ersetzt jene von 2015. Diese sei nicht «repräsentativ» genug gewesen, hielten die Verantwortlichen fest. Deshalb ist nun die neue Halb-Gala-Uniform wieder der ursprünglichen Uniform angeglichen und pünktlich zum Heiligen Jahr aktualisiert worden.

Die neue Uniform koste pro Stück 2000 Franken. Bezahlt würde sie von einem Gönner, erklärte Oberstleutnant Loïc Rossier, der für die Aktualisierung der Uniform verantwortlich zeichnet. Der Name der Garde verpflichte, sagte Cinotti, weshalb die Uniform in der Schweiz produziert werde. Alle anderen Uniformen würden jedoch im Vatikan hergestellt.

Zum allerersten Mal werde die neue Uniform am Nachtessen vom kommenden Samstag getragen, fuhr Rossier fort. An diesem Tag werden auch 27 Gardisten der Schweizergarde vereidigt. Aufgrund des Todes von Papst Franziskus wurde die ursprünglich für den 6. Mai 2025 geplante Vereidigungszeremonie verschoben.

Die päpstliche Schweizergarde ist eine Wachtruppe aus Schweizer Soldaten, die für den Schutz der Papstes und seiner Residenz zuständig ist. Sie bildet das älteste noch existierende Militärkorps der Welt. Die Schweizergardisten sichern den Apostolischen Palast, die Zugänge zur Vatikanstadt und jene zur Sommerresidenz des Papstes im italienischen Städtchen Castel Gandolfo. (dab/sda)

Das könnte dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Ernsthaft: Trump spinnt jetzt wirklich
2
«Leider ja. Es gab bereits Drohnenüberflüge»
3
Eigenwohl vor Gemeinwohl: Die Schweiz wird zum «Ego-Land»
4
Drum prüfe, wer sich ewig sticht: 29 «kreative» Tattoos für mehr Freude am Weglasern
5
Der Absturz nimmt kein Ende – Tesla verliert in Europa acht Monate in Folge
Meistkommentiert
1
Wahlumfrage: SVP könnte bald erstmals die 30-Prozent-Marke knacken
2
Picdump 159 – Wir wollen keinen Winter, wir wollen Memes!
3
Israels Marine fängt Schiffe der Gaza-Hilfsflotte ab – auch Greta Thunberg gestoppt
4
Aussage von Cassis zur EU gibt zu reden
Meistgeteilt
1
Drohnenalarm nach Putin-Auftritt in Sotschi + Russland und Ukraine tauschen Gefangene
2
Hamas: «Brauchen mehr Zeit» +++ Israel tötet drei Hisbollah-Mitglieder im Libanon
3
Das ist der beliebteste Bundesrat – und das der unbeliebteste
4
US-Kampfjets flogen nahe Küste Venezuelas ++ Trump will Unis mit Förderung belohnen
5
Jobabbau bei Lufthansa – auch Swiss unter hohem Kostendruck
Ende der US-Elektroprämie bringt Tesla Verkaufsrekord
Der Schlussspurt bei US-Subventionen für den Kauf von Elektroautos hat Tesla nach Monaten sinkender Verkäufe einen Absatzrekord beschert. Die Auslieferungen der von Elon Musk geführten Firma stiegen im vergangenen Quartal im Jahresvergleich um 7,4 Prozent auf 497'099 Fahrzeuge.
Zur Story