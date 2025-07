Dalai Lama verkündet: Es wird eine Nachfolge geben

Kurz vor seinem 90. Geburtstag am kommenden Sonntag hat der aktuelle Dalai Lama bekannt gegeben, dass er nicht der Letzte sein wird. Es soll eine Nachfolge geben – also einen 15. Dalai Lama.

Mehr «International»

Der Dalai Lama will nicht das letzte geistliche Oberhaupt der Tibeter sein. Am Mittwoch kündigte der Dalai Lama an, dass die jahrhundertealte tibetisch-buddhistische Institution auch nach seinem Tod weiterbestehen werde. Damit beendete der religiöse Führer jahrelange Spekulationen, die begannen, als er andeutete, dass er die letzte Person sein könnte, die diese Rolle innehat.

Jetzt sagte das mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnete spirituelle Oberhaupt in einer aufgezeichneten Erklärung anlässlich der Gebetsfeiern zu seinem 90. Geburtstag am Sonntag, «die Institution des Dalai Lama wird fortbestehen». Die Suche nach einem zukünftigen Dalai Lama sollte «in Übereinstimmung mit der vergangenen Tradition» erfolgen.

Der Dalai Lama feiert seinen 90. Geburtstag. Bild: keystone

Der Dalai Lama hat darauf bestanden, dass sein Nachfolger ausserhalb Chinas wiedergeboren werden soll. Peking, das ihn als Separatisten betrachtet, hat erklärt, es sei allein befugt, zu bestimmen, wer die Reinkarnation des Dalai Lama ist. Die meisten tibetischen Buddhisten, sowohl in Tibet als auch im Exil, lehnen die strenge Kontrolle Chinas über Tibet ab.

Die tibetischen Buddhisten glauben, dass der Dalai Lama den Körper wählen kann, in den er reinkarniert wird, was seit der Gründung der Institution im Jahr 1587 bereits 13 Mal geschehen sei. Tenzin Gyatso wurde 1940 zur 13. Reinkarnation des Dalai Lama erklärt. Er floh aus Tibet, als chinesische Truppen 1959 einen Aufstand in der tibetischen Hauptstadt Lhasa niederschlugen, und lebt seitdem im indischen Exil in Dharamshala. (chmedia/dpa)