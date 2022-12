Wladimir Putin hält mit Sektglas in der Hand eine wirre Rede und verbreitet russische Propaganda-Lügen zum Ukraine-Krieg. Bild: Screenshot: Twitter.

Putin irritiert mit wirrer Rede – dann entgleisen ihm die Gesichtszüge

Ob der russische Despot zu tief ins Sektglas geschaut hat? Aufnahmen zeigen den Kremlchef mit Soldaten. Vor laufender Kamera holt er zu fragwürdigen Behauptungen aus.

Der Ukraine-Krieg ist in vollem Gange. Die völkerrechtswidrige Invasion in das Nachbarland fordert jeden Tag hunderte Opfer, unter Ukrainern, aber auch unter russischen Soldaten.

Erst in den vergangenen Tagen hat die russische Armee wieder zahlreiche Ziele ukrainischer Energie-Infrastruktur angegriffen, um die Menschen im Land frieren zu lassen und die Regierung in Kiew in die Knie zu zwingen. International ist Russland schon seit Monaten isoliert, die Wirtschaft in arge Bedrängnis geraten.

Putin verbreitet Lügen

Das verdirbt dem Machthaber im Kreml aber offenbar nicht die gute Laune, wie neue Aufnahmen nun nahelegen.

Der 70-jährige Alleinherrscher hat sich nach einer Preisverleihung für russische Soldaten vor der Kamera sichtlich gelöst gezeigt – und offenbar nicht ganz nüchtern. Wladimir Putin lacht immer wieder, bewegt sich hin und her und der Inhalt seiner Ansprache ist abstrus.

Video: twitter/wartranslated

Ein anderer User stellte klar: «Putin, der bei der heutigen Zeremonie zur Verleihung der russischen Militärauszeichnungen offensichtlich betrunken war, bringt seine Kreml-Propagandalügen durcheinander – es sollte die Krim sein, der die Ukraine das Wasser verweigert, nicht Donezk.» quelle: twitter

Der in London lebende frühere russische Oligarch Mikhail Khodorkovsky meinte: «Ist er zu betrunken, um die lineare Zeitachse zu verstehen, oder ist das Ganze eher ein geschmackloses Theater?



Auf jeden Fall nützlich als Beweismittel für das Kriegsverbrechertribunal. Ein Schuldeingeständnis. Putin, Den Haag wartet auf dich.» quelle: twitter

