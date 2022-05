«In 202 Sekunden nach London»: Wie im Russen-TV über Atomangriffe diskutiert wird

Kalingrad

Kaliningrad ist eine russische Provinz, die als Enklave zwischen Polen, Litauen und der Ostsee liegt. Ab 1525 war Königsberg – wie es früher hiess – Hauptstadt im Herzogtum Preussen. Von 1701 bis 1918 galt Königsberg als dritte Residenzstadt der preussischen Monarchie. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Königsberg unter sowjetische Verwaltung gestellt. In der Folge annektierte Russland Königsberg am 17. Oktober 1945 und gliederte die Provinz in die russische Sowjetrepublik ein.