Pet Shop Boys: Konzert für Kreml-Gegner Nawalny abgesagt

Das Gedenkkonzert für den verstorbenen Kremlkritiker Alexej Nawalny am 28. Juni in Berlin ist abgesagt worden.

Das teilte die britische Band Pet Shop Boys, die auftreten sollte, in ihren Internetkanälen mit. Sie hätten diese «enttäuschende Nachricht vom Team Nawalny» erhalten.

Der Veranstaltungsort Uber Eats Music Hall in Berlin bestätigte die Absage auf Anfrage. Bei der Veranstaltung sollten auch russische Künstlerinnen und Künstler zu Wort kommen. Zudem war unter anderem ein Live-Gespräch mit der Witwe Julia Nawalnaja geplant.

Die Pet Shop Boys bei einem Auftritt an den Brit Awards im Jahr 2009. Bild: keystone

Die Pet Shop Boys veröffentlichten eine Nachricht der Veranstalter, in der es hiess, wegen bestimmter, nicht konkret genannter Umstände müssten sie das Gedenken stornieren. Die geplante Verleihung des ersten Alexej-Nawalny-Preises finde zu einem späteren Zeitpunkt statt. Eintrittskarten und Reisekosten würden erstattet.

Nawalny starb am 16. Februar 2024 in einem russischen Straflager. Die Pet Shop Boys erinnerten kürzlich mit einem Song an ihn. Unter dem Titel «Hymn (In memoriam Alexei Navalny)» veröffentlichte das britische Popduo drei Versionen des Lieds, darunter einen «Dance Mix», in dem Auszüge aus Nawalnys Gefängnisbriefen und seiner Autobiografie «Patriot» zitiert werden. (her/sda/dpa)