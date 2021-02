International

Russisches Gericht verurteilt Kreml-Kritiker Nawalny zu 3.5 Jahren Haft

Der bekannte russische Oppositionelle Alexej Nawalny muss ins Gefängnis: Das hat ein russisches Gericht in Moskau am Dienstag entschieden.

Der Kremlgegner Alexej Nawalny ist von einem Gericht in Moskau zu dreieinhalb Jahren Straflager verurteilt worden. Der 44-Jährige habe gegen Bewährungsauflagen in einem früheren Strafverfahren verstossen, teilte die Richterin am Dienstag mit. Das Verfahren steht als politisch motiviert in der Kritik.

(sda/dpa)

