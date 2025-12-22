Russischer General bei Autoexplosion getötet
Bei einer Autoexplosion im Süden Moskaus ist ein russischer Generalleutnant getötet worden. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf russische Ermittler. Auch andere Medien berichten übereinstimmend, Fanil Sarwarow sei seinen schweren Verletzungen erlegen. Zuvor hatte es geheissen, der Militär sei «in einem extrem kritischen Zustand».
Zwei weitere Fahrzeuge wurden ebenfalls durch die Detonation am Montagmorgen beschädigt. Berichten zufolge war unter dem Fahrersitz eine Bombe versteckt. Ermittlungen wurden eingeleitet.
🚨 BREAKING 🚨— NEXTA (@nexta_tv) December 22, 2025
A car belonging to Major General was reportedly blown up in Moscow
Fanil Sarvarov serves as head of the Operational Training Directorate of the Russian Armed Forces and took part in the war in Ukraine.
A powerful explosion occurred in the courtyard of a… pic.twitter.com/LU97xADpxm
Sarwarow hatte Medienberichten zufolge in vier Kriegen gedient, auch im Ukraine-Krieg. Er habe die Abteilung für operative Ausbildung der Armee im russischen Generalstab geleitet, teilte das staatliche Ermittlungskomitee mit. Es werde nicht ausgeschlossen, dass die Bombe von ukrainischen Spezialkräften gelegt worden sei, hiess es.
Vor einem Jahr war der russische General Igor Kirillow bei einem Bombenanschlag in Moskau getötet worden. Damals bekannte sich der ukrainische Geheimdienst SBU dazu. Er machte Kirillow für den Einsatz chemischer Waffen gegen ukrainische Truppen verantwortlich. Russland wies diese Vorwürfe zurück.
(rbu/t-online)
Update folgt ...