Russland

Russischer General bei Autoexplosion getötet

Ein hochrangiger Militär kommt bei einer Explosion im Süden Moskaus ums Leben. Unter dem Fahrersitz des Generalleutnants soll eine Bombe versteckt gewesen sein.
22.12.2025, 08:3822.12.2025, 08:58

Bei einer Autoexplosion im Süden Moskaus ist ein russischer Generalleutnant getötet worden. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf russische Ermittler. Auch andere Medien berichten übereinstimmend, Fanil Sarwarow sei seinen schweren Verletzungen erlegen. Zuvor hatte es geheissen, der Militär sei «in einem extrem kritischen Zustand».

Zwei weitere Fahrzeuge wurden ebenfalls durch die Detonation am Montagmorgen beschädigt. Berichten zufolge war unter dem Fahrersitz eine Bombe versteckt. Ermittlungen wurden eingeleitet.

Sarwarow hatte Medienberichten zufolge in vier Kriegen gedient, auch im Ukraine-Krieg. Er habe die Abteilung für operative Ausbildung der Armee im russischen Generalstab geleitet, teilte das staatliche Ermittlungskomitee mit. Es werde nicht ausgeschlossen, dass die Bombe von ukrainischen Spezialkräften gelegt worden sei, hiess es.

Vor einem Jahr war der russische General Igor Kirillow bei einem Bombenanschlag in Moskau getötet worden. Damals bekannte sich der ukrainische Geheimdienst SBU dazu. Er machte Kirillow für den Einsatz chemischer Waffen gegen ukrainische Truppen verantwortlich. Russland wies diese Vorwürfe zurück.

Wie die Ukraine ihren «Schattenkrieg» gegen Russland führt
