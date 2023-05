Bild: keystone

Berichte: Ukrainische Truppen haben russische Front durchbrochen

Offenbar ist es ukrainischen Truppen gelungen, vereinzelt die russischen Linien zu durchbrechen. Es wäre ein weiterer Erfolg gegen die Besatzer.

Offenbar haben ukrainische Truppen in der Nähe von Bachmut weitere Erfolge erzielt. Wie das US-amerikanische Institute For The Study Of War (ISW) unter Berufung auf mehrere russische Militärblogger am Donnerstag mitteilte, soll es den Ukrainern gelungen sein, vereinzelte Frontdurchbrüche zu erzielen.

Demnach sollen sie die russischen Verteidigungslinien südlich und südwestlich der Ortschaft Iwaniwske durchbrochen haben. Iwaniwske liegt rund sechs Kilometer westlich von Bachmut. Ebenso soll den Ukrainern ein Frontdurchbruch bei dem Dorf Klischtschijiwka gelungen sein.

Laut russischen Militärbloggern, die in der Regel gut über den Verlauf des Krieges informiert sind, haben sich russische Einheiten nach heftigen Kämpfen auch von ihren Positionen nördlich des Weilers Sakko i Vantsetti zurückgezogen. Im weiteren Verlauf der Gefechte sei es den russischen Streitkräften jedoch gelungen. die ukrainischen Vorstösse aufzuhalten.

Während Bachmut selbst weitgehend unter russischer Kontrolle steht (Lesen Sie hier mehr zur Gefahr einer Einkesselung in Bachmut), kontrolliere man den Südwesten der Provinz. Das teilte die stellvertretende Verteidigungsministerin Hanna Maliar auf Telegram mit. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

