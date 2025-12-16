wechselnd bewölkt
Schüler bei Messerangriff nahe Moskau getötet

16.12.2025, 09:5916.12.2025, 09:59

Bei einem Messerangriff an einer Bildungseinrichtung in der Region Moskau ist ein Schüler getötet worden. Nach Angaben des Ermittlungskomitees attackierte ein Minderjähriger am Morgen in der Siedlung Gorki-2 einen Wachmann und einen Schüler mit einem Messer.

Moskau (Dezember 2023).
Bei dem Angriff kam bisher ein Schüler ums Leben. (Symbolbild)Bild: imago-images.de

Der Schüler erlag demnach seinen Verletzungen. Die Behörde leitete Ermittlungen wegen eines Tötungsdeliktes ein.

Nach Polizeiangaben wurde der Verdächtige festgenommen. Demnach ging gegen 9.00 Uhr (7.00 Uhr MEZ) ein Notruf ein. Ein Schüler soll demzufolge mit einem Messer einen Wachmann angegriffen und einen zehnjährigen Schüler so damit verletzt haben, dass der Junge an den Folgen starb. (sda/dpa)

