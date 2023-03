Eine Familie in Bischkek, Kirgisistan, lauscht Putins Worten. Über die russischen Fernsehsender wird seit Beginn des Angriffskrieges nur noch russische Propaganda verbreitet. Bild: keystone

Diese Umfrage unter Russinnen und Russen schockiert den Auftraggeber

Wie die russische Bevölkerung zur russischen Invasion in die Ukraine wirklich steht, ist umstritten. Eine aktuelle Umfrage lässt tief blicken.

Einer Meinungsumfrage zufolge ist die Unterstützung in der russischen Gesellschaft für den Krieg in der Ukraine weiterhin hoch. Dem russischen Soziologen Lew Gudkow zufolge, dessen Zentrum Menschen in Russland monatlich befragt, liegt sie bei 70 bis 75 Prozent.

Das deutsche Nachrichtenmedium n-tv hatte zuerst darüber berichtet. Demnach sei Gudkow «schockiert über das Ausmass der Zustimmung».

Er hätte eine «viel schärfere und negativere öffentliche Reaktion auf die Kriegserklärung» erwartet. Stattdessen hätten sich die Menschen als «noch verkommener, noch unterwürfiger und passiver» erwiesen.

Wie aussagekräftig ist das?

Die Umfragen des Lewada Instituts sollten im Kontext von Putins Welt aus Verboten, Propaganda, politischer Verfolgung und Medienzensur kritisch betrachtet werden.

Es stellt sich nicht nur die Frage, ob den Umfragezahlen zu glauben ist, sondern auch, ob Menschen in Russland sich überhaupt noch trauen, ihre Meinung in der Öffentlichkeit preiszugeben.

Der Anteil der Gesellschaft, der sich entschlossen gegen Putin und gegen den Krieg stelle, liege demnach bei 10 bis 12 Prozent. Gleichzeitig seien n-tv zufolge 44 Prozent der Russinnen und Russen für sofortige Friedensgespräche, obwohl Russland seine Ziele bislang nicht erreicht hat. Einen Grund für die breite Zustimmung unter Russen sehe Gudkow unter anderem in der medialen Zensur. Hier liest du (bei T-Online) mehr dazu, wie Putin seine Propaganda im Kriegsverlauf einsetzt.

