Hinter den russischen Raketen-Angriffen steckt ein Muster

Festzuhalten ist, dass nicht nur Ziele mit hoher Symbolkraft angegriffen wurden. So wurde in Saporischschja ein Wohnblock zerstört, wobei mindestens zwölf Personen ums Leben kamen. «Putin ist aufgrund der Niederlagen auf dem Schlachtfeld verzweifelt und versucht mit Raketenterror, das Tempo des Krieges zu seinen Gunsten zu verändern», sagt der ukrainische Aussenminister Dmytro Kuleba. Das habe er auch schon vor der Explosion auf der Krim-Brücke gemacht.

So schlugen die russischen Raketen etwa in der Nähe der nationalen Taras-Schewtschenko-Universität ein.

Steiler Anstieg der Corona-Zahlen in Deutschland

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland steigt stark an. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz am Dienstagmorgen mit 787.5 an.